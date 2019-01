Sisolak deja muchas prioridades liberales sin mencionar

El primer informe Estado del Estado del gobernador Steve Sisolak fue tan notable por lo que no dijo como por lo que hizo.

enero 18, 2019 - 10:13 am

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, saluda a la multitud después de pronunciar su informe Estado del Estado ante la Legislatura en Carson City, Nevada, el miércoles 16 de enero de 2019. (Cathleen Allison / Las Vegas Review-Journal)

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, y su esposa Kathy, abandonan las cámaras de la Asamblea luego de pronunciar su informe Estado del Estado en Carson City, Nevada, el miércoles 16 de enero de 2019. (Cathleen Allison / Las Vegas Review-Journal)

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, saluda a los legisladores antes de pronunciar su informe Estado del Estado ante la Legislatura en Carson City, Nevada, el miércoles 16 de enero de 2019. (Cathleen Allison / Las Vegas Review-Journal)

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, saluda a la multitud después de pronunciar su informe Estado del Estado ante la Legislatura en Carson City, Nevada, el miércoles 16 de enero de 2019. (Cathleen Allison / Las Vegas Review-Journal)

El primer informe Estado del Estado del gobernador Steve Sisolak el miércoles por la noche fue tan notable por lo que no dijo como por lo que hizo.

Sisolak es el primer gobernador demócrata de Nevada en 20 años. Los demócratas han unificado el control del gobierno estatal por primera vez en décadas. Aparte de los aumentos de impuestos, que requieren un voto de dos tercios, tienen la capacidad de aprobar cualquier política de extrema izquierda que deseen.

El discurso de Sisolak se desbordó con las prioridades liberales. Incluyen la negociación colectiva para los trabajadores estatales, un aumento del salario mínimo y el registro de votantes el mismo día. Sisolak incluso quiere un aumento de impuestos. Él ha propuesto extender una tasa de impuesto comercial modificada que está programada para disminuir. Vale la pena resaltarlo después de que él dijo dos veces que su presupuesto no contenía “ningún impuesto nuevo”.

Estas no son buenas políticas. Los republicanos han surgido en contra y deben continuar oponiéndose a ellos. Deberían estar especialmente unificados en la lucha contra el aumento de impuestos de Sisolak. Nevada aprobó el mayor aumento de impuestos en la historia del estado hace solo cuatro años y tiene una economía en auge. Si alguna vez hubo un momento para hacer que el estado viviera dentro de sus posibilidades, este es el momento. También es la única propuesta que requeriría un voto republicano.

Pero pudo haber sido, y al final de la sesión, ser mucho peor. La negociación colectiva para los trabajadores estatales le costará a Nevada mucho dinero. Eso reducirá los presupuestos de educación y salud en los próximos años, especialmente durante la próxima recesión, pero Sisolak no mencionó la derogación de la ley del derecho al trabajo de Nevada, que obstaculizaría los esfuerzos para reclutar empresas para Nevada.

El gobierno no tiene ningún negocio que establezca un salario mínimo, pero el llamado de Sisolak para un aumento fue tibio. No declaró su apoyo a la lucha por $15, en cambio, señaló que quería trabajar con “las comunidades empresariales y laborales” en un aumento. Las empresas de Nevada se han quejado durante mucho tiempo de las leyes de horas extraordinarias del estado. Si Sisolak emparejara los cambios en las leyes del Antiguo Testamento con un salario mínimo de $12 por hora, subió a 75 centavos al año, probablemente ganaría el apoyo republicano.

Sisolak pidió una prohibición de los automatizadores de armas, no se mencionó su promesa de campaña de prohibir las armas de asalto, no mencionó hacer de Nevada un estado santuario, todavía tiene un plan para obtener un plan cuando se trata de atención médica, y dice que crearía una comisión para generar ideas. No se mencionó ningún plan para un solo pagador o incluso para permitir que los ciudadanos compren Medicaid.

Los demócratas legislativos han expresado su apoyo a los planes de Sisolak, pero muchos de ellos también apoyan políticas que son mucho más radicales.

Por ejemplo, Sisolak comentó que apoyaba aumentar las facturas de electricidad de Nevada al exigir que el estado obtenga un mínimo del 50 por ciento de su energía de fuentes renovables para el 2030. El líder de la mayoría del Senado, Kelvin Atkinson, D-North Las Vegas, quiere un estándar de cartera del 100 por ciento renovable.

La propuesta de Sisolak es mala, pero la alternativa legislativa es mucho peor. Ese será el tema recurrente de esta sesión legislativa.