Sisolak y Ford no pueden implementar verificaciones de antecedentes

La Toma Correcta: Sisolak no puede implementar la iniciativa de verificación de antecedentes

noviembre 15, 2018 - 9:38 am

Aaron Ford habla con el panel de lectores de Review-Journal sobre su plataforma para las elecciones de 2018 en Las Vegas, el martes 16 de octubre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal @carolinebrehman

El líder de la mayoría en el Senado, Aaron Ford, habla durante un mitin organizado por los demócratas de Nevada y NARAL para protestar por la elección del Tribunal Supremo frente al edificio de oficinas del senador estadounidense Dean Heller, R-Nev., En Las Vegas, el martes 10 de julio de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El Líder de la Mayoría del Senado de Nevada, Aaron Ford, el candidato demócrata a la Procuraduría General del Estado, analiza las circunstancias de sus arrestos anteriores el viernes 27 de julio de 2018 en el Cuartel General del Partido Demócrata del Condado de Clark, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El Comisionado del Condado de Clark: Steve Sisolak durante una conferencia de prensa para el futuro local de entretenimiento Kind Heaven, en el hotel-casino The Linq de Las Vegas, el martes 13 de marzo de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Steve Sisolak, candidato a gobernador demócrata de Nevada, pronuncia su discurso de victoria en una fiesta de vigilancia nocturna en Las Vegas, el martes 7 de noviembre de 2018. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal

Elizabeth Becker, de Nevada MOMs Demand Action, habla con los partidarios de la Pregunta 1 fuera del Centro Regional de Justicia en Las Vegas el viernes 23 de febrero de 2018. Llamó al gobernador Brian Sandoval y al fiscal general Adam Laxalt para promulgar la iniciativa aprobada por los votantes para Verificación de antecedentes en todas las ventas de armas .. KM Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Steve Sisolak, candidato a la gobernación demócrata de Nevada, espera emitir su voto en una mesa electoral en la Escuela Intermedia Kenny Guinn en Las Vegas, el martes 6 de noviembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal

El ex Alguacil del Condado de Clark, Bill Young, habla con los partidarios de la Pregunta 1 fuera del Centro Regional de Justicia en Las Vegas el viernes 23 de febrero de 2018. (K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal a través de AP)

Steve Sisolak y Aaron Ford prometen usar sus nuevas oficinas para implementar la iniciativa de verificación de antecedentes de Nevada. No han dicho, sin embargo, cómo lo harán. Hay una razón para eso, no pueden, a menos que quieran debilitar el actual sistema de verificación de antecedentes de Nevada.

En 2016, los votantes aprobaron por poco una iniciativa para exigir que el FBI verifique los antecedentes de todas las ventas de armas privadas. Incluso antes de la elección, los opositores a la verificación de antecedentes advirtieron que la iniciativa no era ejecutable porque Nevada no podía pedirle al FBI que cooperara.

Después de la elección, el Departamento de Seguridad Pública pidió al FBI que realizara los controles. El FBI se negó, a pesar de que Barack Obama todavía era presidente. El Fiscal General de Nevada, Adam Laxalt, concluyó que esto hizo que la iniciativa fuera inaplicable. Los demócratas y sus aliados gritaron que Laxalt y el gobernador Brian Sandoval no estaban realmente tratando de implementar la medida porque se habían opuesto a ella durante la elección.

“Trataré de trabajar con lo que los votantes ya aprobaron”, anunció el gobernador electo Sisolak a KNPR la semana pasada. “La mayoría de la gente en este estado ha votado para verificaciones de antecedentes; trabajaré con el FBI, nos pondremos en contacto con ellos de inmediato para descubrir cómo podemos hacer que esto funcione”.

Entonces, ¿cómo va a implementar Sisolak la iniciativa? No lo dirá.

“Tenemos que hacer algo, y me enorgullezco de llegar a un sí”, afirmó Sisolak.

Eso es intentar esquivarlo, no un plan. El recién elegido Fiscal General Ford, por lo menos, pretende tener una forma de avanzar.

“He hablado con uno de mis colegas del Senado que ya aceptó llevar un proyecto de ley que yo hubiera llevado si hubiera estado de regreso al Senado, él tratará estos temas”, comentó Ford a KNPR.

Eso suena lógico. La iniciativa tuvo un fallo fatal, así que modifíquelo a través de la legislación. Pero el presentador de KNPR, que entrevistó a Ford (no es de extrañar), no hizo la obvia pregunta de seguimiento: ¿por qué Ford no propuso esas correcciones en la sesión anterior cuando era el líder de la mayoría en el Senado?

Sencillo, habría sido inconstitucional; el Artículo 19, Sección 2 de la Constitución de Nevada señala: “Una medida de iniciativa así aprobada por los votantes no debe ser enmendada, anulada, revocada, anulada o suspendida por la Legislatura dentro de los 3 años posteriores a la fecha en que entre en vigencia”.

Los partidarios de la verificación de antecedentes no solo redactaron una propuesta que no funciona. Hicieron casi imposible realizar una verificación de antecedentes ampliada durante tres años. No es de extrañar que hayan estado tan ansiosos por cambiar la culpa por su error de $20 millones.

Todo esto ha sido obvio por dos años, sin embargo, la mayoría de la prensa de Nevada continúa permitiendo que los demócratas hagan promesas vacías sin presionarlas para obtener detalles específicos.

La única forma de implementar inmediatamente la verificación de antecedentes expandidos es hacer que el FBI realice todas las comprobaciones. Sin embargo, los controles de antecedentes que hace Nevada son más completos, Nevada puede acceder a bases de datos estatales específicas sobre abusadores domésticos y personas con enfermedades mentales.

Sisolak y Ford están ahora en el poder. Pero cuando se trata de implementar verificaciones de antecedentes expandidas sin eliminar las actuales, todavía no tienen poder.