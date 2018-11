¿Tengo que pedir permiso a mi pareja, para salir del estado con mis hijos?

[ Cortesía ]

Esta pregunta se nos hace cada semana.

Papá o mamá desean saber si es necesario pedir permiso a su pareja o ex-pareja antes de sacar a los hijos, menores de edad, fuera del estado o del país. La respuesta varia, dependiendo en las circunstancias.

Si la pareja está casada: Para mudarse con los hijos a otro estado o país, se necesita el consentimiento, por escrito, del cónyuge que se queda en Nevada. Si el cónyuge no da el permiso, entonces es necesario obtener una orden de un juez para mudarse a otro estado o país con hijos menores. Si solo desea salir del estado por vacaciones, entonces no necesita permiso del cónyuge, pero si es necesario proveer al cónyuge información referente a dónde van a estar los niños, y un número de contacto. Para salir del país, generalmente se requiere permiso por escrito del padre/madre que no va a salir del país con los hijos.

Si los padres no están casados, y no hay una orden de la corte: No es necesario obtener permiso de la ex-pareja, pero es recomendable obtenerlo. La ex-pareja puede iniciar un proceso en la corte de Nevada antes que pasen 6 meses, lo cual significa que usted tendrá que regresar a Nevada a defenderse. También puede resultar en una orden del juez que exige que los niños regresen a Nevada.

Si los padres no están casados, y si hay una orden de la corte: Si el que desea mudar a los hijos a otro estado tiene custodia total, no necesita obtener permiso del ex-cónyuge. Si el que desea mudar a los hijos tiene custodia primaria o compartida, entonces sí necesita permiso por escrito del ex-cónyuge. Si el ex-cónyuge no le da permiso por escrito, es necesario llevar el caso ante un juez, para obtener una orden aprobando la mudanza o salida del estado. Si solo desea salir del estado por vacaciones, y no interrumpe los días de custodia de su ex-cónyuge, no es necesario obtener permiso de su ex. Si es prudente informar a su ex y darle información sobre donde estarán y número de contacto.

Si piensa salir del estado temporal o permanentemente con sus hijos menores, y su ex-cónyuge no está de acuerdo, consulte con un abogado antes de salir del estado. No espere hasta el último minuto, ya que quizá sea necesario pedir una audiencia ante un juez, antes de que usted pueda sacar a sus hijos del estado.