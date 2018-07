Traigan de vuelta los fusilamientos y la horca a Nevada

En siete estados y en Washington, D.C., los pacientes con enfermedades terminales pueden obtener una receta de sus médicos para suicidarse. El gobierno del estado de Nevada, sin embargo, no puede obtener legalmente las drogas necesarias para matar a un asesino convicto que desea morir. ¡Bienvenido a 2018!

Jeremiah Miller se muestra en un retrato obtenido a través de la bóveda de evidencia del Tribunal de Distrito del Condado de Clark. Miller fue asesinado por Scott Dozier en 2002. (Tribunal de Distrito del Condado de Clark)

Wayne Cameron, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de White Pine, habla sobre la ejecución planeada de Scott Dozier, programada para el miércoles en Ely State Prison, en Ely el martes 10 de julio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El periodista de KSNV Channel 3, Nathan O'Neal, del centro, se prepara para presentarse fuera de la Prisión Estatal Ely antes de la ejecución de Scott Dozier, programado para el miércoles, en Ely el martes 10 de julio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El periodista de KSNV Channel 3, Nathan O'Neal, del centro, se prepara para presentarse fuera de la Prisión Estatal Ely antes de la ejecución de Scott Dozier, programado para el miércoles, en Ely el martes 10 de julio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una vista de la Prisión Estatal Ely antes de la ejecución de Scott Dozier, programado para el miércoles, en Ely el martes 10 de julio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El recluso condenado a cadena perpetua, Scott Dozier, compareció ante la juez de distrito Jennifer Togliatti durante una audiencia sobre su ejecución en el Centro de Justicia Regional el 11 de septiembre de 2017, en el centro de Las Vegas. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El recluso condenado a pena de muerte, Scott Dozier, compareció ante la jueza de distrito: Jennifer Togliatti durante una audiencia en el Centro de Justicia Regional el lunes 11 de septiembre de 2017, en el centro de Las Vegas. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Una vista de la Prisión Estatal Ely antes de la ejecución de Scott Dozier, programada para el miércoles, en Ely el martes 10 de julio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 17 de agosto de 2017, Scott Raymond Dozier, condenado a muerte en Nevada, confiere con Lori Teicher, una defensora pública federal involucrada en su caso, durante una comparecencia en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark en Las Vegas. Un juez afirma que la primera ejecución en Nevada en 12 años puede ocurrir el próximo mes, después de que el Tribunal Supremo del estado rechazó un desafío de una combinación de drogas nunca antes probada para la inyección letal. La sentencia de muerte de Dozier, firmada el martes 19 de junio de 2018 en Las Vegas, establece una fecha no especificada la semana del 9 de julio para su ejecución en la prisión estatal de Ely. (Foto AP / Ken Ritter, archivo)

La ejecución intermitente y ahora indefinida, de Scott Dozier se lee como una parodia en The Onion. Los estadounidenses han descubierto cómo poner a un hombre en la luna, reemplazar a los empleados del casino con máquinas y crear autos sin conductor. En el camino, perdieron la capacidad de ejecutar a un asesino condenado por desmembrar a un hombre.

Este no es otro ejemplo de incompetencia del gobierno. Es el resultado de un esfuerzo cada vez más exitoso por parte de los opositores a la pena de muerte para bloquear las ejecuciones. Pero primero, algo de historia.

En 1775, las 13 colonias aplicaban la pena de muerte y solo Rhode Island la tenía por menos de 10 crímenes. Junto con el asesinato, delitos como la violación, el robo de caballos y la falsificación conllevaban el castigo de la muerte. El Primer Congreso aprobó una ley criminal que incluía pena de muerte y permitió a los jueces ordenar la disección de los condenados después de las ejecuciones. Algo para recordar al considerar el contexto histórico de la prohibición de la Octava Enmienda contra “castigos crueles e inusuales”.

Durante los siguientes dos siglos, las ejecuciones pasaron de espectáculos públicos a eventos cerrados, y el método preferido pasó del ahorcamiento a la electrocución. En 1921, Nevada fue el primer estado en adoptar gas letal como forma de ejecución. Varios estados también abolieron la pena de muerte. En 1972, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los estados administraban la pena de muerte de forma demasiado aleatoria y anuló 600 condenas a muerte. En respuesta, los estados refinaron sus estatutos, y en 1976 el Tribunal Supremo reafirmó la constitucionalidad de la pena de muerte.

En 1977, Oklahoma y Texas comenzaron la tendencia de la inyección letal, que pronto se convirtió en el método preferido de ejecución. Hoy, 33 estados lo permiten. Algunos permiten la muerte por electrocución, gas letal, escuadrón de colgar o fusilamiento, pero generalmente solo como un método secundario.

Esto representó una oportunidad para los opositores a la pena de muerte que no incluía legislación. Si pudieran evitar que los estados obtuvieran las drogas usadas para la inyección letal, podrían detener la mayoría de las ejecuciones. Eso es exactamente lo que han hecho.

“Los defensores de la pena de muerte advierten a las compañías farmacéuticas que se nieguen a suministrar las drogas utilizadas para ejecutar sentencias de muerte”, escribió el juez Samuel Alito en el caso de 2015 Glossip v. Gross. La campaña luego se extendió a Europa y presionó a los gobiernos de Italia y Dinamarca para que impidieran a las empresas vender drogas usadas en inyecciones letales. Bajo la administración de Obama, la Administración de Alimentos y Medicamentos incluso comenzó a incautar medicamentos utilizados en inyecciones letales.

Hay buenas razones para preocuparse por la pena de muerte, pero la incapacidad de encontrar un método de ejecución apropiado no es una de ellas. No se debe permitir que el gobierno obligue a una compañía a venderle un fármaco, pero eso no significa que las ejecuciones deben detenerse.

En los últimos años, Utah trajo de vuelta al pelotón de fusilamiento como método de ejecución para casos en que no podía realizar inyecciones letales. Tennessee hizo lo mismo con la silla eléctrica.

La Legislatura de Nevada debería hacer lo mismo. Si los opositores a la pena de muerte quieren evitar las inyecciones letales, devuelva el pelotón de fusilamiento o el patíbulo.