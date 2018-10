Trucos de Trump: cómo irrita a los medios mientras entretiene a los partidarios

El presidente Donald Trump señala a la multitud después de un Rally Make America Great Again en Elko, Nevada, el sábado 20 de octubre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

WASHINGTON

Los críticos a menudo acusan al presidente Donald Trump de usar silbatos para animar su base conservadora. Pero en realidad, el truco más efectivo de Trump es lograr que los periodistas de televisión ataquen a pedido, como se puede ver en la cobertura de noticias por cable en la caravana de los centroamericanos que se dirige hacia la frontera de los Estados Unidos.

Quizás el fallo más grande para el juego de caravanas de Trump sea Joe Scarborough, el ex congresista del Partido Republicano que organiza “Morning Joe” de MSNBC. Scarborough dirigió su programa del viernes con una conferencia a los estadounidenses preocupados por la caravana.

Los votantes deben preocuparse por el recorte de impuestos del Partido Republicano que benefició a los ricos, y la posibilidad de que los republicanos jueguen con el Seguro Social y la atención médica, no con la caravana, Scarborough educó a sus televidentes. “Eso es lo que está pasando en tu vida y ellos no quieren que sepas eso”.

Scarborough rechazó la idea de que a algunos votantes les preocupen los elementos criminales que se escabullen entre los refugiados que buscan una vida mejor, como sucedió durante el viaje en barco de Mariel desde Cuba en 1980, descartando tales temores como simple racismo contra “gente de raza marrón”.

En cuanto a los políticos que ven la caravana como un problema, el MSNBC concluyó: “Ellos piensan que eres un estúpido”, lo que demuestra que Scarborough piensa que son unos estúpidos”.

Otro truco de Trump es hacer afirmaciones que él debe saber que son falsas, lo que significa que los verificadores seguramente emitirán refutaciones banales de sus dudosas afirmaciones.

Encienda su televisor y podrá aprender que los demócratas realmente no están entregando Rolls-Royces a los solicitantes de asilo cuando cruzan la frontera con México, como dijo Trump en Arizona este mes. Ah, y los demócratas no están financiando la caravana de inmigrantes y no están entregando formularios de registro de votantes a los recién llegados, otras dos reclamaciones de Trump.

“No estoy de acuerdo con él en que los demócratas lo están pagando”, comentó el ex ayudante de la campaña de Trump, Sam Nunberg, al Review-Journal. Al mismo tiempo, Nunberg agregó: “Usted sabe de qué lado están los demócratas, quieren abolir ICE, quieren ciudades santuario, están fuera de la corriente principal”.

En resumen, argumentó Nunberg, Trump puede estar equivocado en los detalles, pero tiene razón en el espíritu. Trump no emite una retórica “complicada, esotérica, legalista” sobre la ley de inmigración, agregó Nunberg. Su fanfarronada es “hablar directamente”.

¿Está mintiendo? Claro, Anthony Scaramucci, director de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump durante 11 días, dijo a CNN el martes. “En realidad, creo que le gusta”.

Scaramucci describió las mentiras de Trump como un entretenimiento para los votantes de base que les gusta el acto de Trump y piensan: “Finalmente tenemos un presidente que es mi defensor”.

¿Está bien? No, no está bien, pero es la forma en que funciona el país en este momento. Para la base de Trump, las mentiras igualan las “noticias falsas”, por lo que el juego inteligente es entender dónde pueden mejorar los medios de comunicación.

La decisión del presidente de llamarse a sí mismo un “nacionalista” en Houston el lunes fue instructiva.

A la base de Trump, el nacionalismo y “America First” nacen del patriotismo. ¿Por qué a la base le encanta cuando Trump usa palabras que hacen temblar a las anclas de Nueva York? Alice Stewart, estratega del Partido Republicano y contribuyente de la CNN, cree que “Donald Trump hace que estos votantes sientan que tienen 10 pies de altura y son a prueba de balas, y nadie los ha hecho sentir así antes”.