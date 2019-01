Una vez, Hillary Clinton escribió: “Se necesita una aldea para criar a un niño”. Sin embargo, observe a los niños remitidos a los Servicios de Justicia Juvenil del Condado de Clark y está claro que una aldea no puede reemplazar a dos padres.

enero 14, 2019

Hillary Clinton dijo: “Se necesita una aldea” para criar a un niño. Sin embargo, mire a los niños remitidos a los Servicios de Justicia Juvenil del Condado de Clark, y está claro que una aldea no puede reemplazar a dos padres.

En 2017, el 63 por ciento de los niños de Nevada vivieron en un hogar con parejas casadas. Pero solo el 14 por ciento de los jóvenes referidos a la justicia juvenil provenían de familias intactas.

El 26 por ciento de los niños de Nevada vivieron en hogares de solo una madre en 2017, pero constituían el 45 por ciento de los niños remitidos a la justicia juvenil. Curiosamente, el 10 por ciento de los niños de Nevada viven en hogares de padres solamente, pero esos niños representan solo el 7 por ciento de las referencias de menores.

La mayor disparidad proviene de los niños que viven sin padres biológicos, eso representó el 6 por ciento de los niños de Nevada, que constituían el 24 por ciento de las referencias de justicia juvenil.

La información sobre los arreglos de vivienda familiar proviene del Centro de Datos de Kids Count de la Fundación Annie E. Casey. Las cifras específicas del Condado de Clark no estaban disponibles. El Informe estadístico de los Servicios de Justicia Juvenil de 2017 proporcionó datos de referencia.

Lo que está sucediendo en el Condado de Clark no es una anomalía. Numerosos estudios han encontrado que los niños que viven en hogares de parejas casadas ​​son más saludables, mucho menos propensos a vivir en la pobreza, ir a mejores escuelas y participar en conductas menos riesgosas.

Si bien el gobierno no puede obligar a las personas a permanecer casadas, este contexto debería informar los debates políticos.

Considere el Distrito Escolar del Condado de Clark y su política de disciplina renovada. Al superintendente Jesús Jara le preocupa que los estudiantes de minorías tengan más probabilidades de recibir disciplina. Los afroamericanos, por ejemplo, son el 13 por ciento de la población estudiantil. Recibieron el 50 por ciento de las referencias para cosas tales como suspensiones y expulsiones.

Cuando le preguntaron en una reunión de la junta editorial si pensaba que el distrito tendría menos incidentes disciplinarios si todos los estudiantes fueran blancos, Jara no contestó. No debería ser difícil decir que los maestros del distrito no son racistas a distancia.

Los datos tienen más sentido cuando se considera que hay factores fuera de la raza que dan forma a los niños dramáticamente. A nivel nacional, solo el 36 por ciento de los niños afroamericanos viven en hogares de padres casados. La tasa de pobreza afroamericana es casi tres veces mayor que la de los blancos estadounidenses. Dados esos factores de riesgo, sería inesperado si la tasa de disciplina para los estudiantes afroamericanos no fuera desproporcionadamente más alta.

La forma más efectiva de reducir el flujo de la escuela a la prisión o aumentar el rendimiento estudiantil no es el dinero, es alentar a los padres a casarse y permanecer unidos.

Gran parte de ese trabajo es cultural, el matrimonio no es solo una de las muchas opciones familiares, es el mejor ambiente para los niños, eso no quiere decir que alguien deba permanecer en una relación abusiva o despreciar a los padres solteros, que tienen uno de los trabajos más difíciles del mundo.

Pero los líderes sociales deben promocionar los beneficios del matrimonio para los niños, la gente rica ya está practicando esto, como se ve en los datos del censo. Entre los hogares que ganan más de $100 mil al año, casi el 90 por ciento de los niños tienen padres biológicos casados. En los hogares que ganan menos de $25 mil al año, ese número es inferior al 24 por ciento.

Los funcionarios del gobierno no pueden ignorar los problemas causados ​​por matrimonios rotos. Esfuerzos como The Harbour, una asociación de agencias gubernamentales locales para conectar a jóvenes con problemas con grupos que pueden ayudar a satisfacer sus necesidades específicas. Pero lo mejor que la aldea puede hacer por los niños es alentar a los futuros padres a casarse y seguir unidos.