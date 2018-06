Vegas Golden Knights brindan a la ciudad el título Vegas Proud

junio 8, 2018 - 11:50 am

Los fanáticos de los Golden Knights celebran un gol del defensa Nate Schmidt, no fotografiado, durante el segundo período del Juego 5 de la Final Stanley Cup contra los Washington Capitals en T-Mobile Arena en Las Vegas el jueves 7 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Un miembro de los Vegas Golden Knights Knight Line Drumbots se presenta durante la marcha a la fortaleza antes del Juego 5 de la final de la Copa Stanley de hockey NHL fuera de T-Mobile Arena en Las Vegas el jueves 7 de junio de 2018. Richard Brian Las Vegas Review- Diario @vegasphotograph

El defensor de Washington Capitals, Dmitry Orlov (9), mueve el puck cuando el alero izquierdo de los Caballeros Dorados, William Carrier (28), se defiende durante el primer período del Juego 5 de la Final Stanley Cup en T-Mobile Arena en Las Vegas el jueves 7 de junio de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El alero izquierdo de los Golden Knights, James Neal (18) va por el puck frente al centro de Washington Capitals Nicklas Backstrom (19) durante el primer período del Juego 5 de la Final Stanley Cup en la T-Mobile Arena en Las Vegas el jueves 7 de junio. 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Le doy la vuelta al calendario y debo confesar que, al principio, no tomé como apodo “Vegas”, ni el razonamiento de Bill Foley de que la gente que vive aquí se refiera a la ciudad como solo “Vegas”. Como un “Vegano” de 22 años, no vi este problema al igual que el propietario del equipo de expansión NHL.

Pensé que Las Vegas era el camino a seguir, y Silver Knights como el apodo para que coincida con el propio nombre del estado.

Menos mal allí. Con el tiempo, Vegas sonó como la verdad.

Sufrimos este evento que fue tan indescriptiblemente trágico que nos convertimos en Vegas Strong. Así es como éramos, junto con este equipo que era Vegas Born. Todos esos títulos encajan de una manera que no podríamos haber imaginado cuando los Vegas Golden Knights abrieron en octubre como el primer equipo de Grandes Ligas de la ciudad. Nuestro equipo.

Todo terminó, finalmente, el jueves por la noche. La temporada inaugural del equipo local finalmente se cerró la noche del jueves cuando los Washington Capitals ganaron el Juego 5 de la Final de la Copa Stanley por 4 a 3. La sensación en T-Mobile Arena era una mezcla de agotamiento, tristeza, con los adultos en jerseys de los Golden Knights llorando y abrazándose. Pero también hubo una corriente de gratitud, con un rugido final enviando al equipo al vestuario para que los Caps pudieran desfilar la Copa.

Ciertamente, los Vegas Golden Knights hicieron algo más que llegar a la final de Stanley Cup, y fueron más que solo la franquicia de expansión más exitosa en pro deportes. Aunque los logros son motivo suficiente para celebrar este equipo.

Pero el impacto del equipo en la comunidad, la forma en que electrificó a la comunidad como una entidad única, simplemente no puede subestimarse. Me desplazo por la ciudad todas las noches (y si sigues mis crónicas de redes sociales, entiendes de lo que estoy hablando). Desde que este equipo tomó el hielo, ha sido el tema principal de conversación en todos los eventos sociales, apertura de exposición, gala de recaudación de fondos, cena y actuación en el salón a la que asistí desde el otoño pasado.

Abundan los ejemplos. Durante la serie de segunda ronda del equipo contra los San José Sharks, un amigo me dijo: “Esto me da algo de qué hablar con mi vecino”. Otro: “He visto tres juegos Golden Knights este año, y realmente creo que puedo ser un comentarista de color”.

Y, cuando los Caballeros Dorados se tomaban un descanso después de ganar la Final de la Conferencia Oeste sobre los Jets de Winnipeg, un amigo me dijo: “Mi esposa me preguntó si había grabado el juego esta noche. Dije, ‘¡No estamos jugando! ¡Ya hemos ganado la serie! Y ella dice: ‘¡No, no, el juego de los Lightnings contra los Capitals!’”

Esa es una inversión seria en la Final de la Conferencia Este, que por supuesto produjo el equipo que finalmente resolvió a los Caballeros Dorados. Y como muchos fanáticos en Las Vegas, esta pareja nunca había visto un juego de la NHL en persona hasta que el equipo abrió en octubre.

Figuras que parecían desafiar la ficción ahora son familiares para los ciudadanos. Conozco a muchos cantantes en esta ciudad, pero nunca había oído hablar de Carnell “Golden Pipes” Johnson hasta que comenzó a tocar el himno nacional en T-Mobile en febrero. Pensé: “¿Quién es este?” Un gondolero durante siete años en Canal Shoppes, una verdadera personalidad desfavorecida que solo cantó el himno del juego contra los Chicago Blackhawks el 13 de febrero como un complemento tardío. Luego cantó el himno 14 veces. Ante las superestrellas que llevaron a Twitter a cabildear por un himno en los playoffs, Johnson cantó antes de cada juego de postemporada.

En lo que ya es una parte de la tradición de los Caballeros Dorados, el equipo prefirió a su capitán cantar con la superestrella Carrie Underwood. Los artistas de Las Vegas tuvieron una patada con esa decisión, créelo.

Tenemos que conocerlos a todos: The Knight Line (por Drumbots, no lo olvides). Posiblemente el monstruo gila, cuya imagen familiar bien podría inspirar a los músicos callejeros disfrazados frente a Fuentes del Bellagio la próxima temporada. El Caballero de Oro que estaba invicto contra personajes opuestos para abrir el juego. Los animadores internos animados Big D y Mark Shunock nos imploran incansablemente que “¡Hagamos ruido!” Una ola de crankers de sirenas famosos (Penn Jillette una noche, Billy Gibbons de ZZ Top la siguiente). Blue Man Group desfilando por los pasillos mientras los artistas del Cirque giraban sobre el hielo.

En lo que sería la despedida del equipo, el Gazillionaire de “Absinthe” convocó al trío de malabares Water On Mars porque así es como Vegas hace una escena.

Sin embargo, el equipo no era tan tonto. Su manejo hábil pero a la vez poderoso del 1 de octubre fue perfecto. El despliegue de los nombres de las 58 víctimas en la gran pantalla LED durante el primer juego de la temporada fue uno de esos momentos en los que tenía que recordar respirar. El jueves, el lugar se deshizo una vez más para el héroe del juego final de Vegas Strong, Kevin McMahill, alguacil del Condado de Clark.

Vegas Strong. Vegas Born. Vegas Golden Knights. Nunca lo vimos venir, tal vez nunca volvamos a experimentar esto, pero este equipo hizo que esta ciudad se sintiera orgullosa. Vegas Orgulloso.