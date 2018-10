¡Vestirse como Moana o Black Panther para Halloween no es una apropiación cultural!

Lo más aterrador que verás en este Halloween no será alguien con un disfraz. Es la indignación de la multitud en busca de niños que se atreven a disfrazarse de alguien que no comparte su tono de piel.

Después de 11 años de ocupar el primer lugar en la encuesta de consumidores de Halloween de la Federación Nacional de Minoristas, las princesas se ubicaron en el segundo lugar en la elección de disfraces para los niños, luego de los superhéroes.

La cosa más espantosa con la que te encontrarás este Halloween no será alguien disfrazado. Es la indignación de la multitud al acecho para los niños que se atreven a disfrazarse de alguien que no comparte su tono de piel.

Permítelo, y ve cómo los trolls de Internet pueden descender sobre su hijo/a y declararlo culpable de apropiación cultural. Eso se define como usar partes de otra cultura, especialmente sin mostrar respeto por ellas.

En tiempos más sensatos, una chica vestida como una princesa de Disney no habría tenido un segundo pensamiento. No es así en la edad de regaños hiper-progresivos. A principios de este mes, la revista People escribió que “los padres están divididos sobre si está bien dejar que sus hijos se vistan como Moana para Halloween”. Moana es la protagonista de una película de dibujos animados de Disney del mismo nombre. Ella es una princesa polinesia valiente que vive aventuras en el mar.

Una niña blanca no debe pretender ser Moana, según el argumento, porque la comunidad polinesia tiene una propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural. El supuesto no declarado es que todos en esa cultura se oponen a las personas con diferentes antecedentes que utilizan elementos de su cultura. Pero eso no es así.

Considere a Auli’i Cravalho, la actriz hawaiana que le dio voz a Moana.

“Creo que es absolutamente apropiado”, dijo Cravalho, de 17 años, a People sobre las chicas de todas las etnias que se disfracen de Moana. “Se hace con espíritu de amor, y para Disney y para los más pequeños que solo quieren vestirse como su heroína favorita, estoy a favor”.

También vimos esta desconexión después de que una niña blanca de Utah usara un vestido chino para el baile esta primavera. Algunas personas en internet la tildaban de racista. La gente en China no podía entender de qué se trataba el alboroto.

“No es una apropiación cultural, es una apreciación cultural”, escribió un usuario llamado Wuyiya en las redes sociales chinas, según USA Today. “¿Alguien que viva en Estados Unidos puede hacerle saber a la niña que muchos chinos creen que se ve impresionante con ese hermoso vestido?”

Irónicamente, cuando los niños se disfrazan de alguien de otra cultura, generalmente es una señal de que les gusta alguien de la otra cultura. Eso es bueno.

Esto no significa que los disfraces no puedan ser insensibles racialmente o que nunca se usen para insultar a otros. Digamos que un niño blanco de 7 años quiere disfrazarse de LeBron James, su jugador de baloncesto favorito. Él sugiere oscurecer su piel para parecerse más a su héroe. Sería apropiado, e imperativo, que sus padres veten esa idea porque, históricamente, la cara negra se ha utilizado para burlarse de los afroamericanos.

Note la diferencia entre esto y la apropiación cultural. Los afroamericanos se oponen a la cara negra porque está estrechamente relacionada con los esfuerzos para degradarlos. No es parte de una cultura sobre la cual reclaman dominio exclusivo.

Hay muchas cosas en el mundo por las que vale la pena indignarse; los niños disfrazados de alguien que admiran, ya sea un personaje de dibujos animados, un superhéroe o un atleta, no son una de ellas.