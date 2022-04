¿En qué se diferencia el apoyo de Trump a Lombardo a sus anteriores elecciones?

El alguacil Joe Lombardo era el candidato con menos posibilidades de recibir algún apoyo del ex presidente Donald Trump.

abril 29, 2022 - 11:11 am

El alguacil del Condado Clark, a la izquierda, y el presidente Donald Trump en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el miércoles 4 de octubre de 2017. Un hombre armado abrió fuego contra los asistentes a un festival de música el domingo por la noche, provocando la muerte de 59 personas y más de 500 heridos. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El alguacil Joe Lombardo era el candidato con menos posibilidades de recibir algún apoyo del ex presidente Donald Trump.

El miércoles, Trump le dio a Lombardo su “apoyo total y absoluto” para ser el próximo gobernador de Nevada. No creas que es una coincidencia que Trump hiciera esa declaración mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, estaba en Las Vegas haciendo campaña por Adam Laxalt. Una primaria presidencial del Partido Republicano en 2024 entre Trump y DeSantis es una posibilidad real.

Lombardo no encaja en el molde de un típico partidario de Trump. Por un lado, Lombardo no fue un partidario declarado de la campaña de reelección de Trump en 2020. El alguacil dijo que votó por Trump. Pero su campaña dijo que no tenía conocimiento de ningún acto oficial de campaña con Lombardo y Trump. En cambio, Laxalt, a quien Trump apoyó anteriormente, co-presidió la campaña de reelección de Trump en Nevada.

Tras anunciar su candidatura a gobernador, Lombardo se negó a decir que buscaría el apoyo de Trump. Reformuló la pregunta para decir: “Si lo recibo, lo aceptaré”.

Es un enfoque notablemente más discreto sobre Trump que el que se ha visto en los candidatos republicanos en lugares como Ohio y Missouri.

En realidad, sería una señal alentadora si Trump empezara a elegir a los candidatos de forma más estratégica. Lombardo ha sido durante mucho tiempo el favorito para ganar las primarias, aunque al alcalde de North Las Vegas, John Lee, le esté yendo mejor de lo esperado. En Nevada, Trump ha hecho una buena selección de candidatos. Entre los que intentan cambiar de asiento, Laxalt parece el mejor candidato republicano al Senado del país.

Pero si Trump estuviera dispuesto a cambiar su enfoque, probablemente seguiría siendo presidente. La situación hace que uno se pregunte cuál es la verdadera historia. La mejor explicación tiene que ver probablemente con un donante o grupo de donantes de alto poder que tienen el oído de Trump. El Wall Street Journal reportó recientemente de que Steve Wynn (que ayudó a construir el Strip y fue anteriormente presidente de finanzas del RNC) se encuentra a menudo en Palm Beach, Florida. Allí es donde está ubicado el complejo Mar-A-Lago de Trump. Hmmm…

Sea cual sea la historia de fondo, no cambiará el impacto del apoyo, que debería ser significativo. Lombardo no ha resonado en la base republicana a pesar del enorme gasto en publicidad. Sus posturas sobre las armas, las cuestiones pro-vida y la deportación de inmigrantes ilegales arrestados son motivo de preocupación.

Es de esperarse que el apoyo de Trump funcione como una indulgencia de facto. El texto del anuncio se escribe solo: Por supuesto, puedes confiar en Lombardo en materia de inmigración; Trump dice que “se opondrá a las ciudades santuario”. En ese tema concreto, el historial de Lombardo es más matizado -y mejor- de lo que sus oponentes republicanos quieren que pienses.

Incluso con el apoyo de Trump, Lombardo podría ser vulnerable si los demás candidatos se consolidan detrás de un candidato que no sea Lombardo. Lee parece la opción más fuerte.

Pero no es probable que eso ocurra. Ser gobernador es la última casilla en la larga carrera política de Dean Heller. No tiene nada que perder. Joey Gilbert tiene una base de fans apasionada. Haría falta mucha autocontención y humildad para alejarse ahora. Los últimos dos millones de dólares en reservas publicitarias de Guy Nohra lo convierten en un caballo negro tipo Glenn Youngkin. Actualmente, no tiene muchos apoyos que ofrecer.

Puede que Lombardo no consiga el 50 por ciento de los votos, pero con el respaldo de Trump, es muy probable que gane la candidatura republicana a gobernador.