Wayne Allyn Root está equivocado al decir que los judíos deberían ser republicanos

Wayne Allyn Root. Bill Hughes/Las Vegas Review-Journal

El columnista del Review-Journal: Wayne Allyn Root, ha ido demasiado lejos. Él está equivocado al decir que los judíos deberían ser republicanos (columna del 3 de mayo). No, Sr. Root, la mayoría de los judíos son afectuosos, compasivos, generosos y partidarios de la comunidad, tanto de ellos como de otros.

En la Pascua Judía (Passover), damos la bienvenida a todos a nuestra casa, independientemente de su estado, su riqueza, su origen étnico, su color de piel. Como nosotros y nuestros antepasados fuimos inmigrantes en cada país en el que se asentaron, entendemos los deseos de otros que desean la misma oportunidad que nosotros.

Imagine si nuestro país hubiera permitido a los judíos de Europa escapar de los horrores de Europa en la década de 1930. No sucedió porque los poderes a cargo -el Departamento de Estado de Roosevelt- no querían que “esos judíos” se convirtieran en parte de “su” país blanco y cristiano. Ya había suficiente de “esa gente” aquí.

¿Cuántas vidas podrían haberse salvado? Las vidas se perdieron entonces, y en muchos otros momentos de nuestra historia, debido al comportamiento vergonzoso de nuestro país con respecto a “otros” que comenzó con los esclavos de África y continúa hasta nuestros días. ¿Deberíamos admitir terroristas y criminales? Por supuesto no. Pero, ¿no deberíamos admitir a aquellos cuyo crimen es simplemente “esforzarse por ser libres”? La respuesta para mí y para muchos otros estadounidenses, tanto judíos como no judíos, es obvia: sí.

No estoy sugiriendo que aquellos que no son judíos no compartan las mismas creencias. Pero el Sr. Root está equivocado. Los judíos no son naturalmente republicanos porque aceptar el pensamiento del Sr. Root destruye el corazón, el alma y la esencia del pueblo judío.