Y entonces no había ninguno

[Autor: Jorge Grosso]

WASHINGTON.- En los primeros meses de la presidencia del presidente Donald Trump, la sala de reuniones era solo para estar de pie. Alrededor de los 49 asientos asignados para la prensa, con las primeras filas reservadas para los grandes medios, los reporteros con equipos de noticias más pequeños se disputaron el espacio y la oportunidad de plantear una pregunta al entonces secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Brian Karem de Playboy nombró a los que estábamos al margen como “la gente del pasillo”.

Trump fue un acto de empleo pleno para los periodistas políticos. Las redes y los periódicos no podían obtener suficiente de una historia que se vendiera a los consumidores de noticias. El propio Trump ha sido más accesible para el cuerpo de prensa que sus predecesores que tenían mejores cosas que decir sobre el Quinto Poder.

Tres secretarios de prensa más tarde, las sesiones informativas se paralizaron. Lo que solía ser un espectáculo imperdible se ha evaporado. Échale la culpa al coronavirus y a los mandatos idiosincrásicos de Trump.

Trump y Kayleigh McEnany, su cuarta secretaria de prensa, dieron positivo a principios de octubre, lo que hizo insostenibles las reuniones informativas. Después de que McEnany pudo regresar al trabajo, se centró en la campaña. No ha habido una rueda de prensa en aproximadamente un mes.

No es la primera vez. La tercera secretaria de prensa de Trump, Stephanie Grisham, no presidió una sesión informativa periódica en la que respondió preguntas durante los nueve meses que ocupó el prestigioso cargo.

Ingrese al Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca que trajo energía y nuevos personajes al Trump Show, con los Dres. Anthony Fauci y Deborah Birx informaron al público sobre una pandemia que obligó a los estadounidenses a hacer cosas (distanciarse socialmente, dejar de trabajar y quedarse en casa) que iban en contra de sus instintos.

Tenían un enfoque diferente al de Trump, lo que agregó una tensión dramática.

Los partidarios culpan a Trump por no tomar medidas extremas de cierre en enero o febrero. Olvidan lo escépticos que eran muchos estadounidenses, que muchos gobernadores estatales azules dudaban en cerrar negocios no esenciales y que los funcionarios locales en general tenían una mejor idea de lo que tenían que hacer y podían lograr.

Después de aceptar el trabajo en abril, McEnany recuperó el intercambio, pero también, el COVID-19 cambió la forma en que la administración se comunicaba con la gente.

Las sesiones informativas se hicieron más pequeñas, porque la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, más preocupada por la salud y la seguridad de sus miembros que la Casa Blanca por su personal, elaboró un plan que limitaba estrictamente quién debería trabajar en el área de prensa y cuándo. La WHCA estableció un horario de rotación para 14 asientos, prohibió a los reporteros que se pararan en los pasillos y desalentó a los miembros a trabajar en 1600 Pennsylvania Avenue a menos que estuvieran en el grupo de prensa o tuvieran su turno en uno de los 14 asientos.

El nuevo orden funcionó bien para personas como yo. Para su crédito, McEnany trató de llamar a todos en la sala, no solo a las primeras filas, y eso brindó la oportunidad de hacer preguntas sobre Las Vegas y una decisión de la administración de negar los fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago a los casinos pequeños, que la administración revocó.

Al mismo tiempo, The Washington Post y The New York Times dejaron de enviar reporteros a reuniones informativas, a pesar de la designación de los periodistas como trabajadores esenciales. No es una coincidencia: la izquierda había comenzado a pedir a los periodistas que boicotearan los eventos de la Casa Blanca en medio de una elección.

¿A dónde va desde aquí?

Si Joe Biden gana esta semana, la sala de reuniones volverá a funcionar y los grandes medios probablemente acudirán en masa al centro del poder para lanzar sóftbol al nuevo presidente y su nueva secretaria de prensa.

Pero dada la limitada disponibilidad de prensa de Biden durante la campaña, las preguntas a menudo aduladoras dirigidas al candidato demócrata y la rapidez de su equipo para cerrar cualquier reportaje sobre el aprovechamiento de Hunter Biden de las conexiones de su padre, el resultado podría ser más cortesía, pero menos información.

Si Trump gana, gobernará en una burbuja cada vez menor.

El 45º presidente no habla con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Regaña a ex estrellas de su equipo de la Casa Blanca. Luego se retira al cálido abrazo de sus mítines en lugar de encontrar una manera de salvar las divisiones. ¿Es la sala de reuniones ahora vacía una metáfora de la presidencia de Trump? Imagino que no le pasaría a ningún otro presidente.