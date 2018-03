5 lugares del Valle de Las Vegas para degustar un gran pedazo de pie

Las tartas no siempre son decadentes; a veces solo son frutas metidas en una costra.

marzo 14, 2018 - 11:35 am

Pastel de crema de banana de Emeril, Robyn Andrzejczak

La Casa del Pescado New Orleans de Emeril (Emeril’s New Orleans Fish House)

Los pies no siempre son decadentes; a veces solo son frutas metidas en una costra. No en el caso de la tarta de crema de plátano de Emeril, con muchos plátanos maduros rebanados en una natilla rica, rociados con salsa de caramelo y espolvoreados con chocolate raspado. O elige el pie pecan, si no te gustan los plátanos.

Emeril’s New Orleans Fish House, MGM Grand; 702-891-7374 o www.mgmgrand.com

La Famosa Cafetería de Jerry (Jerry’s Famous Coffee Shop)

El pastel de crema de chocolate comienza con crema pastelera mezclada con chocolate agridulce, cubierto con más crema pastelera y virutas de chocolate. Pero si eso no te interesa, también tienen crema de manzana, plátano, arándano, cereza, crema de limón y melocotón.

Jerry’s Famous Coffee Shop, Jerry’s Nugget; 702-399-3000 o www.jerrysnugget.com

Du-par’s

La rotación de Du-par incluye variedades familiares y clásicos difíciles de encontrar, como la mora de menta, la grosella espinosa y la crema de coco. También presentan un pastel estacional del mes; actualmente es el de fresa-limón, compuesto de fresas frescas con relleno de crema de limón para un sabor agridulce de la primavera.

Du-par’s, Suncoast; 702-636-7111 o www.suncoastcasino.com

Grand Cafe

Los cafés sirven rebanadas en las variedades populares de manzana, arándano y cereza (y un pie de crema ocasional), además de mini-tartas enteras en miga de manzana, crema de cereza, crema de coco, crema de plátano, nuez de pecán y merengue de limón.

Casinos Grand Cafe, Palace, Sunset, Texas, Boulder y Santa Fe Station; santafestation.sclv.com

Black Bear Diner

Mientras que Black Bear ofrece pasteles de crema de chocolate, plátano y coco, un ganador seguro es el de crema de manzana y canela: manzanas moteadas con canela y relleno de crema cubierto con avena de azúcar morena y crema batida.

Black Bear Diner, múltiples ubicaciones; blackbeardiner.com