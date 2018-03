7 restaurantes que sirven comida de oro en Las Vegas – VIDEOS

Langostino rematado con caviar Osetra y pan de oro. Guy Savoy

Siu mai en China Poblano

Gold Bar en SW Steakhouse

Pastel de San Patricio en Freed's Bakery

Jean-Georges Steakhouse

El rollo de Taro Maki de Zuma está cubierto con pan de oro. Janna Karel Las Vegas Review-Journal

El rollo de Taro Maki de Zuma está cubierto con pan de oro. Janna Karel Las Vegas Review-Journal

El rollo de Taro Maki de Zuma está cubierto con pan de oro. Janna Karel Las Vegas Review-Journal

La codorniz y el foie gras con corteza dorada de Le Cirque están cubiertos de pan de oro y servidos con puré de patata. Janna Karel Las Vegas Review-Journal

La Caille en Le Cirque.

La leyenda dice que si ves un duende en este día de San Patricio, te llevará a su escondite secreto de oro. Pero tiene una posibilidad mucho mejor de asegurar parte de ese metal precioso visitando uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Aunque El Strip no está pavimentado en oro, sus chefs tienen un suministro saludable, y lo están usando para adornar algunas de sus creaciones más extravagantes.

Ten cuidado, sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Hay algunas creaciones al estilo de bisutería que logran hacer que un falso sabor dorado tenga un sabor tan delicioso que seguirlo nunca podría calificarse como una misión tonta.

Una pizca de pan de oro agrega un toque de lujo a casi cualquier cosa.

Los chefs de sushi de Zuma en The Cosmopolitan of Las Vegas lo usan para adornar su toro maki dorado. Es un rollo hecho con atún de aleta azul picado, copos de tempura y daikon en escabeche, coronado con toro, jengibre frito, caviar Osetra y pan de oro de 24 quilates.

Para otro tesoro asiático hecho con pan de oro en el Cosmo, prueba el siu mai en China Poblano. Las albóndigas tradicionales se rellenan con camarones, cerdo, jícama, champiñones y cacahuetes, y se cubren con los copos de oro.

Siu mai at China Poblano is topped with gold flakes. China Poblano

El restaurante Guy Savoy en el Caesars Palace recientemente actualizó su menú Prestige con un ajuste de langostino para el propio rey Poseidón. El único crustáceo se cocina en dashi e hibisco y se cubre con caviar Osetra y pan de oro.

Langoustine is topped with Osetra caviar and gold leaf. Guy Savoy

La Caille en Le Cirque en el Bellagio es un tributo dorado a los dioses de los aviarios. Una pequeña codorniz está rellena de foie gras antes de que esté incrustada con una fina capa del metal precioso. Este ídolo culinario se sirve con salsa y muselina de patata.

En Wynn Las Vegas, las barras de oro Louis XIII de SW Steakhouse pueden no valer tanto como las barras de oro de Fort Knox, pero saben mucho mejor gracias a la combinación de ganache de chocolate negro Valrhona Caraibe, crujiente de praliné y caramelo infundido con Louis XIII dentro de su revestimiento de 23 quilates. La vitrina personalizada también es probablemente mucho más elegante que la bóveda en esa base del ejército de Kentucky.

SW Steakhouse’s Louis XIII Gold Bars are coated in 23-karat gold. SW Steakhouse

Jean-Georges Steakhouse en Aria ofrece una barra de oro falso, sin ninguna imitación de su sabor, que proviene de mousse de caramelo, compota de pasión y mango, feuilletine de avellana y bizcocho.

Los duendes de Freed’s Bakery aparentemente se sentían un poco traviesos cuando decidieron esconder monedas de oro y collares dentro de un pastel de vainilla con una capa de arcoiris lleno de crema bávara. No solo requieren devorar el pastel para liberarlo, una vez que los alcanzas encontrarás que no son dorados, sino chocolate y grageas dulces. La búsqueda del bling del tamaño de un bocado sigue siendo deliciosa.

The St. Patrick’s Day cake at Freed’s Bakery is filled with gold candies. Freed’s Bakery