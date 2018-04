Aparecen restaurantes veganos y vegetarianos en Las Vegas Valley

Pots es un restaurante egipcio y vegetariano con una variedad de ofertas, que incluye comida callejera egipcia, incluyendo koshari.

El filete de coliflor a la plancha es nuevo en el menú de Twin Creeks Steakhouse en el Silverton. (Silverton)

Ravioles de remolacha asada con ragú de quinoa tricolor, pistou de berro de albahaca y flor de calabacín en T-Bones Chophouse el lunes, 9 de abril de 2018, en el hotel-casino Red Rock, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Veganos y vegetarianos han estado deambulando en el paraíso de los amantes de la carne que es Las Vegas por décadas, y parece que finalmente están llegando a la tierra prometida, con – ¡Dios Mío! – menús veganos y vegetarianos en asadores. De hecho, las opciones basadas en plantas están surgiendo como flores silvestres después de una lluvia de primavera, ambos lugares nuevos y más opciones en restaurantes convencionales.

Diana Edelman, fundadora del sitio web “Vegans, Baby”, que es una guía para ser vegano en Las Vegas, comentó que la tendencia se había incluido en algunos pronósticos de tendencia de fin de año.

“He notado que muchas cosas en el mundo vegano se han disparado recientemente”, declaró, como las opciones veganas que llegan al mundo de la comida rápida con “Impossible Burger” en la cadena de comida rápida Fatburger.

Edelman agregó que varias cosas están impulsando la tendencia, incluida la conciencia de los beneficios para la salud, las condiciones de las granjas industriales y los efectos ambientales generales.

“Muchos atletas y celebridades también están probando la vida vegana”, comentó. “A medida que más personas de alto perfil entablan esa conversación en los medios dominantes, las personas están abriendo sus mentes mucho más a eso”.

Entre los nuevos restaurantes locales, The Modern Vegan abrió sus puertas en marzo en 700 E. Naples Drive, en la carretera Paradise, donde se sirve desayuno, brunch y almuerzo. Tiene un extenso menú con opciones familiares y platos poco convencionales como poutine vegetariano y galletas y salsa.

Pots, que se inauguró en febrero de 1745 en S. Rainbow Blvd., es un restaurante egipcio y vegetariano con una variedad de ofertas, que incluyen comida callejera egipcia. Entre ellos: koshari, con arroz, lentejas, pasta, garbanzos, salsa de tomate y cebolla caramelizada.

Una serie de restaurantes establecidos en todo el valle han añadido platos veganos y vegetarianos. Twin Creeks Steakhouse en el Silverton anunció la semana pasada un nuevo menú de platillos a base de plantas, como filete de coliflor a la plancha con farro, piñones, albaricoques, acelgas salteadas y beurre blanc de limón.

Durante Veganuary, una celebración de un mes de lugares veganos y platos vegetarianos y veganos agregados en los principales restaurantes, Border Grill at Mandalay Bay sirvió más de mil 200 platos veganos, según Vegans, Baby. Eso llevó a adiciones veganas al menú regular, entre ellas un tamal con masa de chile español, puré de maíz tostado y ensalada de raíz de vegetales.

Los restaurantes del Red Rock Resort han añadido platos vegetarianos y veganos como los raviolis de remolacha asada con ragú de quinoa tricolor, el pistou de berro de albahaca y la flor de calabacín en T-Bones Chophouse. Opciones similares están ahora disponibles en The Grand Cafe, Hearthstone y Libre, y la comida en la habitación de Red Rock ofrece opciones veganas que incluyen la hamburguesa Impossible.

Se han agregado platos veganos y vegetarianos en Bottiglia y Borracha en Green Valley Ranch Resort, y Hank’s Fine Steaks & Martinis sirve champiñones Rockefeller y otras opciones.

Craftkitchen en la Avenida del Este en Henderson ha introducido opciones que incluyen tostadas vegetarianas, con mermelada de cebolla de tomate, espinacas marchitas, champiñones salteados y coulis de pimiento rojo asado en ciabatta de ajo a la parrilla.

En el Caesars Palace, se sirven nuevas opciones vegetarianas y veganas en Nobu, Rao’s y Gordon Ramsay Pub & Grill, que han añadido un pastel vegetariano.

Giada at The Cromwell ofrece una pila vegana de berenjenas, y una hamburguesa vegetariana y ensalada que están disponibles en Guy Fieri’s Kitchen & Bar at The Linq.

Beauty & Essex en The Cosmopolitan of Las Vegas ahora sirve platos como una ensalada de champiñones silvestres y queso de soya sazonado con chile Szechuan.

Y todos los restaurantes en Wynn Las Vegas y Encore continúan ofreciendo opciones vegetarianas, que se actualizan regularmente.

Nuevos lugares están en el horizonte también. Flower Child, del creciente grupo de restaurantes Fox Restaurant Concepts, se espera que abra a principios de mayo en Rampart Commons, sirviendo algo de pollo y carne, y sopas vegetarianas y veganas, ensaladas, platos, boles y envolturas.

Los propietarios de Urban Turban, 3900 en la carretera Paradise, están convirtiendo el espacio en Juicy Beets, programado para abrir en mayo con un menú vegano y vegetariano que incluye jugos orgánicos. Urban Turban seguirá vivo como menú en línea y servicio de entrega.

Blinders Burgers and Brunch, que está programado para abrir a fines de abril, planea servir muchas hamburguesas pero no de carne. Será en 6410 N. Durango Drive en la ubicación que había sido Vege-Way, que era del prominente chef local vegano Kenny Chye. (Chye todavía tiene Vege-Way en 7790 S. Jones Blvd).

Y Chye también tiene algo en la manga: el Asian Vegan Restaurant del Chef Kenny, que él predice que abrirá a mediados de mes en 6820 en la carretera Spring Mountain. Chye, quien se hizo conocido por primera vez por los veganos locales para Veggie House en 5115 en la carretera Spring Mountain, servirá sus platos veganos de autor que incluyen carne de ternera crujiente y pollo Kung Pao, así como sushi vegano, pho, cerveza y vino.