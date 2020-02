Especiales de restaurantes y bares para el Día de San Valentín en Las Vegas

Langosta a la parrilla y pollo Big Jerk (Big Jerk).

Bouquet Latte en The Cuppa Coffee Bar (The Cuppa Coffee Bar).

Las degustaciones de Ethel M para dos incluyen una caja de 14 piezas en forma de corazón. (Ethel M Chocolates)

Anolini de mariscos en forma de corazón en Locale Italian Kitchen. (Eugene Dela Cruz)

Helado de pétalos de rosa en Mora Iced Creamery (Mora Iced Creamery).

El Scarlet Heaven en Mott 32 es coronado con una burbuja. (Mott 32)

It Takes Two to Tequila en Pancho's Mexican Restaurant (Pancho's Mexican Restaurant).

Valentine-style Fire & Ice Banana Split en Scotch 80 Prime (Andrea Rocca-Capano)

El cóctel Lady in Red en Greene St. Kitchen (Kobee Acosta)

Una selección de bocadillos temáticos de San Valentín en La Belle Terre. (La Belle Terre Bakery & Cafe)

Macarrón en forma de corazón en Morels Steakhouse & Bistro (Morels Steakhouse & Bistro)

El Strawberry Blanc de Bardot Brasserie es decorado con pétalos de rosa. (Bardot Brasserie)

El Love Candy cocktail y mousse de chocolate blanco con frambuesas en Morton's. (Landry's)

El día de San Valentín es tradicionalmente un momento de mucha actividad en los restaurantes del área de Las Vegas, con menús especiales y platillos creativos. Aquí hay una selección de las ofertas más coloridas:

Chica en el Venetian celebrará el Día de San Valentín de 4 a 11 p.m. el jueves, con opciones que incluyen una estación de fuente de chocolate a 20 dólares, y una torre de churros velvet a 18 dólares. La celebración del Día de San Valentín del restaurante incluirá un menú de degustación opcional de seis platos por 75 dólares.

Bahama Breeze Island Grille, ubicado en 375 Hughes Center Drive, celebrará el Día de San Valentín todo el jueves con cinco cócteles especiales de a cinco dólares, incluyendo la Frozen Bahamarita.

Capital Grille en el centro comercial Fashion Show comenzará su celebración temprano, ofreciendo a las parejas un Veuve Clicquot brut o rosado de cortesía después de la cena y fresas cubiertas de chocolate el jueves por la noche.

Un delicado macarrón en forma de corazón es una de las opciones de postre en el menú de Morels Steakhouse & Bistro en el Palazzo desde las 4 p.m. hasta la medianoche del viernes. El menú de tres platos cuesta 105 dólares por persona.

Scarlet Heaven de 18 dólares, un nuevo cóctel en Mott 32 en el Venetian, tiene una nube de cítricos encerrada en una burbuja que descansa sobre la bebida, la nube se dispersa cuando la burbuja se revienta.

VegeNation, que está en 616 E. Carson Ave. en el centro y 10075 S. Eastern Ave. en Henderson, ofrece una selección de platos veganos inspirados en San Valentín de viernes a domingo, incluyendo S’mores de frambuesa y chocolate a nueve dólares.

Scotch 80 Prime en el Palms, venderá su Fire & Ice Banana Split por 36 dólares, un toque de San Valentín con helado de chocolate, pastel velvet rojo, sprinkles, corazones de conversación, rosas confitadas y perlas de chocolate crujientes.

El Strawberry Blanc de a 16 dólares, en la Brasserie Bardot de Aria está adornado con pétalos de rosa comestibles. Está hecho con Chartreuse amarillo, fresas y vino rosado espumoso.

El anolini de mariscos en forma de corazón estará disponible a la carta por 24 dólares, o como parte del menú de cuatro platos de a 85 dólares, que se servirá de viernes a domingo en Locale Italian Kitchen, 7995 Blue Diamond Road.

Las parejas pueden sumergirse en It Takes Two to Tequila en Pancho’s Mexican Restaurant en el centro de Summerlin el viernes. Es una margarita de fresa para dos de 39 onzas hecha con Campo Azul Reposado, una mezcla de limón y lima de la casa, triple sec y jarabe de fresa, por 26 dólares.

La Belle Terre Bakery & Cafe, ubicada en 8390 W. Sahara Ave., ofrece una variedad de golosinas de San Valentín como pasteles de ópera en forma de corazón a 18 dólares; galletas de azúcar escarchadas en forma de corazón con un mensaje personalizado opcional a tres dólares; fresas bañadas en chocolate y chocolate blanco a 2.75 dólares; y un bizcocho con mousse de chocolate blanco, crema batida de fresa, una fresa cubierta de chocolate y una fresa glaseada a ocho dólares.

El cóctel Lady in Red, disponible hasta fin de mes, es solo una de las ofertas de San Valentín en Greene St. Kitchen en el Palms. Lady in Red lleva Hendricks Gin, puré de fresa, jugo de limón y prosecco, por 16 dólares.

En honor al espíritu floral del Día de San Valentín, el Cuppa Coffee Bar de The Gramercy sirve el Bouquet Latte elaborado con rosa, lavanda y flor de saúco, por 2.50 a 5.50 dólares (dependiendo de la elección de la leche) hasta finales de marzo.

Si te sientes medio informal, considera el Surf and Turf to Go for Two en Big Jerk, ubicado en 430 E. Silverado Ranch Blvd. Se trata de dos colas de langosta a la parrilla, pollo al jerk, arroz al curry, espinacas, bebida de piña y jengibre y pastel de caramelo, todo por 60 dólares.

Master Chocolatier Jean-Marie Auboine, ubicado en 4780 W. Harmon Ave., ofrece una variedad de chocolates especiales, como bombones en forma de corazón por 26.50 dólares por una caja de nueve, o la caja bento por 99 dólares. También puedes optar por el La Saint-Valentin Ultimate Valentine’s Day Chocolate Experience a 500 dólares. Incluye una caja bento de San Valentín, la colección de té de la empresa, una caja de 20 bombones surtidos, 10 barras de chocolate surtidas, exfoliante corporal de chocolate, malvavisco de fresa y vainilla y mucho más.

Los dulces de San Valentín disponibles hasta el domingo en Morton’s The Steakhouse, ubicada en 400 E. Flamingo Road, son el cóctel Love Candy, una mezcla de Ketel One Botanical Grapefruit & Rosé, Passoa Passion Fruit Liquor, jarabe simple, jugo de limón y pomelo cubierto con Chandon brut, por 17 dólares, y mousse de frambuesa y chocolate blanco por 14 dólares.

Si la angustia de San Valentín te ha causado problemas para dormir, Insomnia Cookies, ubicadas en 4480 Paradise Road, irán a tu rescate. Entre las ofertas de temporada, disponibles hasta el martes, está el pastel de galletas en forma de corazón de velvet rojo por 24.75 dólares. Pídelo en insomniacookies.com.

Se espera que las tiendas Mora Iced Creamery abran en Town Square y en Downtown Summerlin esta primavera, pero mientras tanto, puedes pedir pintas de los sabores de la compañía, como el de pétalos de rosa por 44.95 dólares por cuatro pintas, en moraicecream.com.

Ethel M Chocolates, ubicado en 2 Cactus Garden Drive en Henderson, ofrece paquetes de degustación de San Valentín para dos personas a las 7 y 8 p.m. de viernes a domingo. El Paquete Sweet Surprise de 60 dólares para dos, incluye una degustación solo de chocolates y el Paquete Sweets and Sips de 75 dólares para dos, incluye una degustación de chocolates y vino para mayores de 21 años. Los invitados también recibirán una caja satinada roja en forma de corazón de Chocolates Ethel M, llena de 14 piezas de chocolates hechos a mano. Reserva en línea en ethelm.com.