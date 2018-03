!Lanza Kitchen at Atomic un nuevo menú de brunch!

Recién salido de su victoria este fin de semana en Back of the House Brawl: Justin Kingsley Hall ha anunciado un menú de brunch de fin de semana en The Kitchen at Atomic.

Higuera St. desayuno burrito con tri-tip, huevos revueltos, salsa, patatas, crema agria ($15) en The Kitchen at Atomic. (The Kitchen at Atomic)

Trucha ahumada caliente con cebollino, limón, tostadas ($18) en The Kitchen at Atomic. (The Kitchen at Atomic)

Desayuno irlandés con huevo estrellado, salchicha negra, panceta, frijoles, pan tostado ($ 18) en The Kitchen at Atomic. (The Kitchen at Atomic)

Postre de pan de whisky con jarabe de barril de bourbon, fruta de temporada, crema batida con miel ($ 10) en The Kitchen at Atomic. (The Kitchen at Atomic)

Recién salido de su victoria este fin de semana en Back of the House Brawl: Justin Kingsley Hall ha anunciado un menú de brunch de fin de semana en The Kitchen at Atomic, ubicado en 927, calle Fremont. Los huéspedes pueden elegir entre opciones de menú a la carta como trucha ahumada caliente, sopa de guisantes inglesa, una envoltura de berenjena asada y un burrito de desayuno de tres puntas acompañado de mimosas, bloody marys o una selección de cócteles especiales, mientras se escucha jazz en vivo. Brunch estará disponible de 10 a.m. a 2:30 p.m. los sábados y domingos.

Noshing on Knights nights

El Estadio de Lagasse en Palazzo ha lanzado un menú especial dedicado a los Caballeros Dorados para disfrutar mientras mira los juegos restantes de la temporada inaugural del equipo. Se centra en un precio fijo de tres pasos “hat trick”, con múltiples opciones para cada curso, por $28. También está el aperitivo Puck Drop de tater tots estilo poutine con salsa marrón, falda de ternera rallada y queso pepperjack, y el cóctel Slap Shot de licor de plátano, piña Bacardí, jugos de naranja y piña y un flotador de champán y amaretto.

¡Gurús de la pizza listos para expo!

Tony Gemignani, 12 veces Campeón Mundial de Pizza, organizó una pre-fiesta para la International Pizza Expo en su Pizza Rock del centro de la ciudad el domingo que atrajo a algunos de los principales nombres del mundo de la pizza. Entre los asistentes estuvieron el 10 veces campeón mundial: Nino Coniglio, el campeón de la Copa Caputo 2017: Derek Sanchez, Jonathan Goldsmith de Chicago Spacca Napoli y el maestro de la ciudad de Nueva York: Roberto Caporuscio. Gemignani usó el evento para lanzar un menú de Pizza Expo de cinco pizzas de edición limitada que estarán disponibles solo hasta el domingo.

Batalla de Bares también es una recaudación de fondos

Algunos de los mejores cantineros del mundo, incluidos los representantes de Seúl, París y el Caribe, lucharán en Bar Mania IV en Herbs & Rye el domingo. El evento, que beneficiará la lucha de la Fundación St. Baldrick contra el cáncer infantil, sirve como una especie de fiesta previa no oficial para el Nightclub & Bar Show de la próxima semana. Bar Mania comienza a las 7 p.m., y probablemente se prolongará hasta bien entrada la noche.

Avistamientos

Las Estrellas de Pawn: ‘Chumlee y un grupo de amigos estuvieron disfrutando de un par de platos de lubina, entre otras cosas, en el Lotus of Siam el domingo pasado.

¿Tienes un artículo para Kitchen Confidante? Manda un E-mail al hrinella @reviewjournal.com o al amancini@reviewjournal.com.