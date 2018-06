Restaurante de Las Vegas sirve una hamburguesa para 8 personas “descomunal” – VIDEO

junio 22, 2018 - 11:05 am

Esta hamburguesa es certificablemente “descomunal”.

Truffles n Bacon Café hizo esta hamburguesa especial solo para el programa “Ginormous Food” de Food Network.

The Belly of the Beast es la versión de 11 libras de la hamburguesa Hot Beast de tamaño razonable.

La hamburguesa Belly of the Beast está hecha con dos hamburguesas de carne Angus del tamaño de una pizza, gruesas rebanadas de panza de cerdo y una mezcla cursi de tomates, chiles serranos, Tater Tots y un montón de Hot Cheetos.

La hamburguesa está apilada entre capas de mayonesa picante de Corea, salsa barbacoa, rancho y cuatro huevos estrellados en un pan de masa fermentada densa.

Para obtenerla, deberá realizar el pedido con 72 horas de anticipación. Traiga un mínimo de siete amigos para ayudarlo a dividir la hamburguesa, y la cuenta de $85.

8872 S Eastern Ave #100