Restaurantes de Las Vegas ofrecen especiales para Restaurant Week

Atún big eye (Andiron Steak & Sea)

Las gambas Diver con brotes de daikon, puerros tostados crujientes, fresas en rodajas y aceite de fresa se ofrecen en Andiron Steak & Sea, 1720 Festival Plaza Drive. Anne King / Vista

Los menús del brunch And Iron Pastry Basket presenta un trío de delicias caseras en Andiron Steak & Sea at Downtown Summerlin. Lisa Valentine / Vista

El golpe de suerte viene con tomates cherry cortados por la mitad y ensalada de algas en una vinagreta de lichi en Andiron Steak & Sea, 1720 Festival Plaza Drive. Anne King / Vista

Crispy Artichokes en un Meyer lemon alioli, albahaca y esplette se ofrece en Andiron Steak & Sea, 1720 Festival Plaza Drive. Anne King / Vista

Las rosquillas creme brulee de Ashley se ofrecen en Andiron Steak & Sea, 1720 Festival Plaza Drive. Anne King / Vista

El salmón escocés con pilaf de quinoa, hinojo estofado y chimichurri peppadew hecho en casa se encuentra en el menú de Honey Salt.

Elephant Bar at The District en Green Valley Ranch en Henderson, miércoles, 8 de noviembre de 2017. Elephant Bar se declaró en bancarrota en un tribunal de Las Vegas. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El chef José Mendoza prepara filetes de salmón silvestre del Atlántico en Hank's Fine Steaks y Martinis en Green Valley Ranch el viernes 14 de octubre de 2016, en Henderson. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal Sigue a @bizutesfaye

Hank's Fine Steaks y Martinis se pueden ver en Green Valley Ranch el viernes 14 de octubre de 2016 en Henderson. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal Sigue a @bizutesfaye

Un número récord de restaurantes del valle participarán en la 12° Semana del Restaurante de Las Vegas del 18 al 29 de junio, que beneficia al banco de alimentos Three Square. Brian Burton, presidente y director general de Three Square, afirmó más de una semana antes de la fecha límite que 150 restaurantes se habían inscrito, con más en espera.

Muchos de ellos están en el corredor turístico, pero Burton señaló que hay “buena cobertura” en el sur de Nevada.

“Me encanta ver los restaurantes fuera del Strip, como Todd’s Unique Dining en Henderson”, agregó Burton. “Elephant Bar es nuevo este año, y tenemos muy buenos que regresan, como Andiron y Honey Salt”.

Los restaurantes de Ten Station Casinos, 15 en Caesars Entertainment y 30 en MGM Resorts International tendrán menús especiales de Restaurant Week. Las Vegas Sands, Wynn Resorts, The Cosmopolitan de Las Vegas, SLS Las Vegas y South Point también participarán nuevamente este año.

Así es como funciona Restaurant Week: los restaurantes crean menús de precio fijo que van desde $20 a $80, y una cantidad fija por cada menú vendido se dona al banco de alimentos. Los menús generalmente representan un ahorro sobre los precios regulares de los restaurantes. La Semana del Restaurante del año pasado recaudó más de $200 mil, proporcionando más de 600 mil comidas a personas hambrientas en la región, y el evento ha recaudado 1.4 mdd desde que comenzó.

“Creemos que la importancia de Restaurant Week remplaza nuestra necesidad de exclusividad para lograr un propósito más elevado, es decir, poder alimentar a Estados Unidos”, dijo Steve Barr, chef ejecutivo de Green Valley Ranch Resort, donde se presentarán Hank’s Fine Steaks & Martinis, una opción de cena de $50.

La “semana” son en realidad 12 días, pero en el Venetian y Palazzo, es una semana más.

“Lo extendimos el año pasado y fue exitoso; es por eso que lo estamos haciendo de nuevo”, explicó Phillippa Fryman, vicepresidente de alimentos y bebidas de las dos propiedades.

Three Square estima que la extensión del año pasado significó en 40 mil comidas adicionales.

Fryman argumentó que este año las propiedades también están ofreciendo ofertas en sus dos bares de cócteles más nuevos.

En The Dorsey at The Venetian, las bebidas más populares, Penicillin y Spicy Flamingo, costarán $15 en lugar de los usuales $18, con $3 para Three Square por cada bebida. En Rosina at Palazzo, las bebidas en el menú secreto de julepe de menta – cinco variaciones en el clásico, “para los que saben” – también estarán a $15, con $3 donados para el banco de alimentos.

“Me imagino que es porque ven el beneficio de ser realmente atractivo para los lugareños durante ese tiempo, cuando tal vez en el calor del verano el tráfico turístico se relaje un poco”, opinó Burton. “Creo que es una buena propuesta de negocios, así como su deseo de continuar haciendo que la conciencia sobre el hambre sea parte del programa”.

Para obtener más información sobre Restaurant Week, con restaurantes participantes, menús, precios y montos de donaciones, vaya a helpoutdineoutlv.org.

El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands opera The Venetian y Palazzo.

Restaurant Week

La Semana de Restaurante de Las Vegas de este año comenzará con la Cocción de Verano con Robert Irvine de 7 a 10 p.m. Jueves en Public House de Robert Irvine en el Tropicana.

El evento incluirá platillos del lugar de Irvine y los restaurantes Tropicana Oakville Steakhouse y Red Lotus Asian Kitchen, como mahi sliders ennegrecidos, Prime Cowboy Sushi Nigiri y tortillas de huevo vegetarianas tailandesas.

Los boletos, que comienzan en $50, están disponibles en la taquilla de Tropicana, troplv.com o llamando al 800-829-9034.