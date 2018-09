Chefs de Las Vegas comparten sus secretos para huevos revueltos

El chef Steve Young vierte sal marina mientras se prepara para hacer huevos revueltos en Edge Steakhouse el jueves 20 de septiembre de 2018, en Las Vegas. Young usa mantequilla, leche, sal marina y cebolleta para hacer huevos revueltos cremosos y suaves. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El chef Steve Young revuelve huevos mientras los prepara suaves en Edge Steakhouse el jueves 20 de septiembre de 2018, en Las Vegas. Young usa mantequilla, leche, sal marina y cebolleta para hacer huevos revueltos cremosos y suaves. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El chef Steve Young riega cebolleta en sus suaves huevos revueltos en Edge Steakhouse el jueves 20 de septiembre de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Huevos revueltos de Carlos Buscaglia (Carlos Buscaglia)

El chef Anthony Santori en Santa Fe Station el viernes 22 de junio de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Los chefs tienden a tener sus propias ideas sobre cómo hacer las cosas, incluso algo tan mundano como huevos revueltos. Aquí hay 17 chefs de Las Vegas y 17 métodos, separados por diferencias grandes y pequeñas.

Carlos Buscaglia, Hexx Kitchen + Bar, París Las Vegas

Batir los huevos con queso mascarpone o queso crema con sabor y sal. Cocina a fuego medio con aceite de coco, revolviendo frecuentemente, y termina agregando pimienta fresca agrietada.

Penny Chutima, Loto de Siam

Un poco de salsa de pescado, un poco de leche, un poco de sal y luego la batimos. Ponlos en una sartén y simplemente revuelve.

Francisco “Paco” Cortés, El Dorado Cantina

Chorizo marrón en mantequilla a fuego medio. Justo al lado de eso, en la misma sartén, agrega los huevos frescos con un poco de crema espesa, sal y pimienta. Una vez que el chorizo esté dorado y los huevos comiencen a cocinarse, revuélvelos todos juntos hasta que estén cocidos, pero no demasiado.

Marcus Fortunato, Boteco

Hierve agua en una cacerola. Una vez que empiece a hervir, rompe tres huevos en un recipiente de vidrio y mezcla con una a 2 cucharadas de mantequilla. Coloca el recipiente de vidrio sobre la sartén con agua hirviendo y, usando un batidor, bate los huevos y la mantequilla de inmediato (no es necesario que la mantequilla esté completamente incorporada), agrega un poco de sal y pimienta. Usando una espátula de goma, continúa doblando los huevos hasta que queden sedosos y cremosos. Decora con cebolletas frescas.

Scott Green, PT’s Taverns

Rompe de 2 a 3 huevos (los más frescos posibles) en un tazón, sazona con sal y pimienta y mezcla rápidamente hasta que comiencen a ganar volumen y empiecen a formar espuma. Coloca la sartén para saltear antiadherente de 8 pulgadas a fuego medio-alto. Añade una onza de mantequilla sin sal. Mientras la mantequilla se derrite, bate los huevos continuamente. Agita la mantequilla derretida alrededor de la parte inferior de la sartén y agrega los huevos. Deja que empiecen a fraguar y luego, comenzando por el borde exterior, usa una espátula de goma para mover los bordes al medio alrededor de la sartén de manera continua hasta que esté completamente cocida. Transfiérelos a tu plato y rocía con aceite de oliva extra virgen.

Brian Howard, Sparrow + Wolf

Comienza con 2 huevos frescos de granja y una cucharada de mayonesa, que mantiene los huevos perfectamente húmedos y esponjosos y evita la cocción excesiva. Bate ligeramente con un tenedor, sazona con sal y pimienta y ralla una pequeña cantidad de Parmigiano-Reggiano. Derrite una pequeña cantidad de mantequilla en una sartén a fuego medio-bajo. Agrega los huevos y muévelos suavemente de lado a lado para formar cuajos grandes. Termina revolviendo todo el proceso hasta que los huevos estén suavemente fraguados.

Jainine Jaffer, Shiraz

Rompe los huevos en un tazón y combínalos con una pizca de sal y pimienta negra recién agrietada; vierte en una sartén untada con mantequilla a fuego medio bajo hasta que queden esponjosas. Justo al final, toma la espátula y rompe los huevos para revolverlos para que no se desinflen.

Jean Paul Labadie, Emeril’s New Orleans Fish House, MGM Grand

Revuelve los huevos realmente bien para que lo blanco no se vea. Sazona justo antes de que entre en la sartén. Calienta la mantequilla hasta que comience a derretirse antes de agregar los huevos. Además de eso, no lo mezcles demasiado, a mí me gustan las piezas más grandes y definitivamente húmedas. En cuanto a los condimentos, solo va queso.

Talen Lancaster, Therapy

Rompe cuatro o cinco huevos marrones en un tazón y bátelos ligeramente hasta que las yemas se rompan y queden suaves. Agrega un poco de sal y pimienta y un poco de crema batida pesada; mezcla de nuevo hasta que se incorpore. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y agrega un poco de mantequilla. Añade lentamente los huevos y revuelve con una espátula de goma para separarlos. Continúa revolviendo solo hasta que los huevos estén apenas cocidos y aún tengan esa textura suave como la seda.

Antonio Martínez, Mi Casa Cantina, Silverton

Usa mitad de aceite, mitad de mantequilla y de 3 a 4 huevos. Sazona con sal y pimienta y cocínalos a fuego medio. Déjalos reposar por varios segundos.

Bruno Morabito, Sid’s Cafe, Westgate

Rompe los huevos en un tazón y agrega una pequeña cantidad de crema fresca, si tienes; bátelos juntos. Calienta una sartén para saltear antiadherente a fuego medio y derrite una pequeña cantidad de mantequilla. Sazona los huevos con sal y pimienta y agrégalos a la sartén mientras se calienta. Revuelve con una espátula de goma mientras se reafirman y se juntan, cocinándolos hasta que estén suaves y esponjosos.

Joe Mosconi, DW Bistro

Coloca de 3 a 4 de los huevos más frescos posibles y una cucharada de crema batida en un recipiente de vidrio. Bate suavemente hasta que estén combinados y luego agrega una pizca de sal. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio durante 30 a 45 segundos. Cuando la sartén esté caliente, ajusta el fuego a bajo, coloca una cucharada de mantequilla en la sartén y deja que se derrita. Luego, agrega la mezcla de huevo, cuando los huevos comiencen a asentarse, muévelos suavemente en la sartén con una espátula de goma o silicona. Apaga el fuego y mientras los huevos todavía están húmedos, rocía un poco de aceite de oliva extra virgen y una pequeña cantidad de mantequilla. Revuelve suavemente hasta que se endurezca, quita rápidamente y decora con sal de Jacobsen de Oregon.

Ronnie Rainwater, Delmonico, The Venetian

Bate bien los huevos con sal y un par de trocitos de pimienta negra. Toma un par de cucharadas de mantequilla fría, incorpórala fría y los huevos en una cacerola antiadherente a fuego medio, revolviendo constantemente con una espátula de goma. A medida que los huevos se calientan lentamente, retira la sartén, utilizando el calor residual para continuar cocinando los huevos. (Esto es similar a la técnica utilizada para hacer salsa holandesa, excepto que en lugar de detener la cocción, se cocina un poco más para obtener huevos realmente agradables, cremosos y casi naturales).

Anthony Santori, buffet y catering, Santa Fe Station

Pega a los huevos, sal, pimienta y mantequilla. Rómpelos en un tazón y bátelos. Derrite la mantequilla en una sartén; lento y bajo es la clave. Agrega los huevos y sal y pimienta a tu gusto. Dobla los bordes cocidos hacia el medio. Sácalos de la sartén antes de que pienses que están listos, ya que los huevos revueltos seguirán cocinándose con el calor residual y se secarán y no tendrán sabor si se cocinan demasiado tiempo.

Garry Valiente, Chayo Mexican Kitchen + Tequila Bar, Linq Promenade

Revuelve los huevos, en una sartén de hierro fundido bien sazonado, coloca una cucharada generosa de mantequilla entera y la mezcla de huevo. Revuelve lentamente con una espátula de goma a fuego medio para no sobre-cocinar los huevos. Justo antes de que estén completamente listos, agrega una mezcla de queso rallado y queso Oaxaca para hacerlos más cremosos.

Doug Vega, Double Helix, Town Square

Usando fuego medio, calienta una sartén antiadherente y agrega un poco de mantequilla, una vez derretida, agrega una mezcla de huevos revueltos, un poco de crema con sal y pimienta. Trabajando desde el exterior de la sartén hacia el centro, usa una espátula para revolver y doblar los huevos hasta que estén suaves revueltos.

Steve Young, Edge Steakhouse, Westgate

Rompe los huevos y agrega un toque de sal, un chorrito de leche entera y unos cuantos cubitos de mantequilla. Batir muy bien durante aproximadamente 30 segundos. Agrega una pequeña cantidad de mantequilla a una sartén fría y calienta, esperando que se ponga espumosa. Agrega los huevos y mezcla a fuego medio o bajo con una espátula pequeña de goma hasta que empiecen a reafirmarse. Retira del fuego y deja que se terminen de cocinar con el calor residual de la sartén. Añade una pequeña pizca de cebollino.

El Review-Journal es propiedad de la familia del Presidente y CEO de Las Vegas Sands, Sheldon Adelson. Las Vegas Sands opera The Venetian.