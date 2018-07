Cierran los restaurantes B&B en Las Vegas, el personal realiza fiesta de despedida en Carnevino

Después de Carnevino , B&B Ristorante y Otto Enoteca e Pizzeria sirvieron sus comidas finales el domingo, cinco días antes de lo esperado; el personal se despidió con una fiesta en Carnevino el lunes. Nicole Brisson , ex directora de las operaciones de Las Vegas en la empresa que dirigirá el nuevo proyecto Eataly en Park MGM , sorprendió a algunos amigos de Carnevino al vender parte de su carne exquisitamente envejecida en paquetes cryovac listos para congelar. Nos dicen que Carnevino continúa buscando una nueva casa en Las Vegas ahora que Mario Batali ya no está asociado con la compañía.

Nicole Brisson. (B&B Hospitality Group)

La directora culinaria de Batali & Bastianich Hospitality Group, Nicole Brisson, posa para un retrato en Carnevino en Las Vegas el 15 de junio de 2016. (Bridget Bennett / Las Vegas Review-Journal) Sigue a @bridgetkbennett

Brisson aceptó un lugar en la junta del Distrito de Salud del Sur de Nevada, la primer chef que sirve en esa posición a nivel local. Esto probablemente sea una buena noticia para los miembros de la comunidad de restaurantes que durante mucho tiempo se quejaron de que el distrito ha sido lento en adoptar pautas razonables para todo, desde técnicas de cocina modernas como sous vide hasta antiguas prácticas de curado usadas para hacer charcutería o queso. “He vivido en Las Vegas durante 15 años y lo he convertido en mi hogar”, admitió. “Estoy emocionada por esta oportunidad de ser una parte activa de la comunidad”.

Noche asiática bajo las estrellas

Representantes de 15 a 20 restaurantes en la variada escena gastronómica de las islas de Asia y el Pacífico de Las Vegas realizarán un Mercado Nocturno Asiático el 19 de octubre en el estacionamiento del Campus San Martin del hospital St. Rose Dominican en West Warm Springs Road. La alineación aún se está elaborando para el evento gratuito, que contará con comida callejera a un precio de $7 o menos por plato.

Aperturas y cierres

Naked City Pizza planea abrir su quinta ubicación a mediados de agosto en el Pub de PT en 10940 S. Eastern Ave. en Henderson. El propietario de Naked City, Chris Palmeri, reportó que planea ofrecer algunas hamburguesas y productos para desayuno durante todo el día junto con otras especialidades, además de su pizza y alitas exclusivas.

El bar Go Greek Yogurt, con yogur fresco y helado, ubicado en el sur de California, abrirá en The Venetian a mediados de agosto.

Canter’s Deli at Tivoli Village ha cerrado. El cierre no afecta la ubicación en The Linq Promenade.

Avistamientos

El defensa de los Philadelphia 76ers, Ben Simmons, el dueño de los 76ers, Michael Rubin, el rapero, Meek Mill, y el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, fueron avistados cenando juntos en Tao at The Venetian. La actriz: Abigail Breslin, en Beauty & Essex en The Cosmopolitan of Las Vegas, el rapero, compositor y locutor: Joe Budden y el entrenador de boxeo / ex boxeador Freddie Roach, fueron vistos en veladas separadas en MB Steak del Hard Rock Hotel.

El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands opera The Venetian y Palazzo.