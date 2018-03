Cambia la carrera de George López hacia ‘Playboy’

En esta foto del jueves, 31 de marzo de 2016, el cómico George López posa para un retrato en Nueva York. (Foto de Scott Gries / Invision / AP)

Dennis Bono tiene audiencia durante su show de variedades semanal en South Point Showroom el jueves 22 de marzo de 2018. (John Katsilometes / Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

George López encabeza "Aces of Comedy" en el Mirage este fin de semana. (Gavin Bond / cortesía de HBO)

Mark Shunock muestra su certificado de estadía de una noche para el Wild Wild West en The Space el lunes 19 de marzo de 2018. (lunes oscuro)

¡El Kats! El lugar al momento de escribir esto es en South Point Showroom y “The Dennis Bono Show”. Laugh Factory y la leyenda de la impresión Rich Little acaban de cantar en homenaje a Anthony Newley (y mucha gente en esta audiencia recuerda al Sr. Newley), y Elisa Fiorillo magistralmente interpretando “El me tocó” de Barbra Streisand.

Fiorillo fue la cantante de respaldo durante mucho tiempo para la Nueva Generación de Energía de Prince de 2009-2014. Está en Myron’s Cabaret Jazz el miércoles por la noche en su nuevo espectáculo, “The Lady I Am”, y nuevamente con Bruce Harper Big Band el 9 de abril.

Y Bob Anderson se ha unido al grupo en el escenario: actuará en esta sala de exposición a las 7:30 p.m. el viernes y sabado.

También alrededor del escenario: la cantante de jazz Vegas: Toscha Comeaux, el veterano director musical Debbie Reynolds Joey Singer, el compañero de Bono Corrie Sachs, y su estimado esposo bajista, Bob Sachs. La variedad vuelve a estar a la orden del día en la vieja trampa de Bono.

Más de la escena:

Paginación a través de Playboy

George Lopez, quien encabeza el viernes y el sábado en la serie del Mirage “Aces of Comedy”, comenzó su carrera en Las Vegas en una improbable producción: la revista para adultos “Playboy Girls of Rock and Roll” en Maxim.

Este fue un espectáculo sensual, con licencia de Playboy, que presenta al menos un compañero de juego real interpretando un número de baile, con una banda en vivo y voces tan maravillosas como Michelle Rohl, quien todavía actúa en la ciudad como el columpio del personaje de Janis Joplin en “Leyendas en Concierto” en el Flamingo Las Vegas e intermitentemente en Myron’s Cabaret Jazz en el Smith Center.

López se unió a la producción en la temporada navideña de 1987, a la edad de 26 años.

“Fue una experiencia loca, un poco extraña pero maravillosa”, declaró López en una entrevista telefónica esta semana. “Bajaría al escenario unos cinco minutos antes de continuar, actuar y partir. No fue hasta seis meses después, cuando volví, que me di cuenta de que el espectáculo era topless”.

“George realmente se guardó para sí mismo en aquellos días”, recordó Rohl. “Éramos como fiesteros profesionales y él recién comenzaba. Todos pasaron un buen rato. Una cosa sobre ese programa es que tuvieron grandes comediantes”. Junto con Lopez, quien hizo varias apariciones en la serie de cinco años del programa en Maxim, los famosos populares David Gee y Bruce Mickelson fueron rotados a la producción.

El programa ayudó a López a comenzar su carrera en largometrajes. El director Rich Correll había escuchado que la producción era un escenario para los mejores tebeos emergentes, atrapó el acto de López y terminó convirtiéndolo en la comedia de 1990 “Ski Patrol”.

López afirma que está llegando al final de su carrera en el escenario. Planea actuar en Las Vegas hasta 2019 o posiblemente en 2020, y luego cerrar el show.

“Al principio pensé que terminaría en junio de 2019, pero tal vez continuará más allá de 2020”, dice López. “Actué por primera vez, en 1979, y si llego al 2020, lo habré hecho de pie en siete décadas … ¿Pero quién sabe? Tal vez sigo yendo y viniendo, como Roberto Duran. Seré como un viejo boxeador, y volveré a Las Vegas porque me encanta”.

Shunock y El Tri-Dub

Mark Shunock ha estado desollando el Wild Wild West desde el escenario de Mondays Dark desde que abrió el show benéfico en el Space en enero de 2017. El hotel Station Casinos en 3330 Avenida Tropicana (a solo un par de cuadras de The Space) ha sido la marca de Shunock cuando bromea diciendo: “¡Esta noche estamos regalando una noche en el Wild Wild West! ¡Un paquete de premios por valor de $40!”

En el show del 5 de marzo, Shunock tomó una vez más el “Tri-Dub”, sin darse cuenta pinchando en el hotel de 260 habitaciones mientras la directora de relaciones públicas de Station Casinos: Laura Carroll se sentaba en la audiencia (Stations y Days Inn operan la propiedad en una sociedad conjunta). Después de escuchar el shtick de Shunock, los funcionarios de Carroll y Station Casinos le pidieron a Shunock que visitara las oficinas corporativas de la estación en Red Rock Resort el viernes.

Shunock, justificadamente, temía que hubiera tenido problemas con el gigante del resort con sede en Las Vegas debido a su burla en el escenario del Tri-Dub.

En cambio, Carroll le entregó un cubo de regalo ampliamente designado, diciendo: “Amamos nuestro Wild Wild West”. El cubo estaba lleno de mercancía de Tri-Dub, que incluía una camiseta, encendedores, un vaso de chupito, cartas y, sí, un comodín. Bálsamo labial Wild West también recibió un sobre con un certificado de regalo para pasar la noche en el Wild Wild West.

Shunock recitó la historia y dio a conocer el recorrido de regalos en el show de lunes por la noche en beneficio de Baby’s Bounty of Las Vegas.

“¡Me jugaron TAN BIEN!”, comentó Shunock mientras exhibía su merchandising de Wild Wild West. “¡He deseado esta sala gratis durante tanto tiempo, y esta noche me la he ganado!”

Impresione a sus amigos, o no, al saber que Wild Wild West se llamaba King 8 Hotel hasta que Station Casinos compró la propiedad en 1998. Hace aproximadamente una década, cuando Station adquirió terrenos alrededor de la propiedad, hubo especulaciones intermitentes que los Casinos de la Estación arrasarían el Tri-Dub para un nuevo y glorioso complejo. Pero la caída de la economía golpeó en 2008-2009, y Wild Wild West vivió para ver otro día. O, Days Inn.

Payasos y Medianoche

Once artistas del Cirque du Soleil interpretando 13 actos que no verás en los espectáculos del Cirque. Es “Clowns After Midnight”, programado para el 4, 6 y 7 de abril. Montado y organizado por el artista de “Zumanity”: Shannan Calcutt, el espectáculo se presenta en el estudio de improvisación Theatre Hub en 705 Bulevar de Las Vegas North, en el mismo vecindario que el Museo de neón. “Clowns After Midnight” está en la serie de comedia “Make ‘em Laugh” del teatro.

Los artistas del Cirque crearon nuevos actos de comedia en una serie de talleres de siete días encabezada por Calcutt. La serie se describe mejor como “Saturday Night Live With Clowns”. Es un formato extraño para la mayoría de los artistas del Cirque, pero la comedia de clown y física es una de las características de las producciones de la compañía en El Strip.

La columna de John Katsilometes' se publica diario en la sección A.