Comisionados se oponen a la Charrería

agosto 23, 2013 - 2:31 am

Los comisionados del condado Clark votaron 3 a 3 rechazando una modificación provisional a la ordenanza que permitiría realizar la Serie Mundial de Charrería prevista del 26 al 29 de septiembre en el hotel y casino South Point de Las Vegas. La votación fue el resultado de una sesión de audiencia pública que se extendió por más de tres horas el martes 20 de agosto. Una nueva sesión está programada para el 2 de septiembre en la que se avanzaría en una decisión sobre los permisos de rodeos mexicanos en el condado, para el futuro.

Los comisionados Chris Giunchigliani, Tom Collins y Lawrence Weekley votaron a favor de una moratoria de la ordenanza para dar paso al evento de Charrería mientras que los comisionados Susan Brager, Steve Sisolak y Mary Beth Scow, votaron en contra. El comisionado Larry Brown tuvo que retirarse de la discusión y pudo ser el voto que definiría la suerte de estos eventos en el condado Clark.

Fue una sesión con alto componente emocional en el edificio del gobierno del condado Clark, en la que se escucharon decenas de testimonios a favor y en contra de la Charrería, deporte tradicional en varios estados de México.

La sesión de los comisionados, hacía seguimiento a la reunión del 6 de agosto en la que votaron 6 a 1 en contra de permitir la Serie Mundial de Charrería y eventos relacionados con la Charrería mexicana.

La discusión se centra en el abuso hacia los animales al enlazarlos y tumbarlos en desarrollo de la Charreada, causándoles heridas, argumento que ha expuesto la asociación defensora de animales Nevada Voters for Animals, entre otras.

Quienes defienden la Charrería, como la Federación Mexicana de Charrería, explican que se trata de un deporte de tradición cultural en varios estados mexicanos y niegan que se maltrate a los caballos porque en sus estatutos se cambió la norma desde 1995 en la que enlazan al animal pero no lo tumban so pena de una sanción que asciende a $1000 y una año de castigo para el charro que le impide participar en estos eventos.

Durante la sesión los comisionados escucharon argumentos que incluyeron la presentación de videos donde se evidencia el maltrato al caballo y otros en los que se enlazan pero se suelta el lazo evitando hacer caer al animal.

Las asambleístas del Caucus hispano de Nevada, Olivia Díaz, del distrito 11 e Irene Bustamante del distrito 42, salieron en defensa de la Charrería. De igual forma lo hizo Octavio Perales, cónsul de protección del Consulado de México en Nevada. Defendieron la realización del torneo de Charrería y la tradición cultural de este deporte al tiempo que negaron que se maltrate a los animales.

Fernando Romero, consideró que “se trata de una atrocidad, es repugnante que se la haga esto a un animal como el caballo que es necesario, gentil y noble y no es posible que se les trate en esta forma.”

“Hay que eliminar esta práctica de nuestra sociedad,” agregó.

Romero afirmó que no es verdad que en las charrerías en Estados Unidos no se tumbe al caballo. “He visto varios videos donde le amarran las patas al caballo y halan el lazo y es allí donde el público aplaude más porque lo tumban.”

Por eso pidió que no se permita cambiar la ordenanza que impide enlazar al caballo y agregó que esto no se trata de discriminación.

Quienes se oponen a la Charrería argumentan que no se trata de un deporte porque hay crueldad hacia los caballos. “Esa no es una práctica común en nuestra sociedad,” dijeron varios de los participantes en la audiencia pública, que incluyó veterinarios.

“Las tradiciones no deben incluir maltrato a los animales puede ser que pase en otros países pero no aquí en Estados Unidos, ni en Nevada,” afirmaron.

“Esto no es discriminación, es defensa de la salud de los animales. No se debe cambiar la ley vigente, no se escuden en que es un deporte” dijo Nancy Salazar quien destacó sus raíces hispanas.

“La discriminación es contra los animales,” afirmó otra participante.

Tobías de la Torre, director nacional del Comité para preservar la Charrería, con sede en California, se declaró sorprendido con la decisión final de los comisionados porque dijo que no se comprobó que ellos maltratan a los caballos.

“Me siento traicionado porque se presentaron videos que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos y eso impactó a algunos comisionados,” afirmó de la Torre.

Dijo que es muy difícil que se pueda hacer el Torneo Mundial de Charrería como se tenía previsto para septiembre.

Luis Bañuelos, organizador del Torneo sostuvo que la gente sigue mal informada. “Ellos (los comisionados), no conocen lo que es una Charreada y por eso creo que hubiera estado bien que fueran a ver el espectáculo y con sus propios ojos comprobar lo que hacemos,” dijo.

Por lo pronto el evento se movería a otra ciudad pero esa decisión la tomarán en el transcurso de la semana.

La realidad es que para un torneo de esta magnitud ya no habría suficiente tiempo para los preparativos y es probable que se realice un espectáculo donde no se haga charrería y se limiten a ‘escaramuzas’, que consisten en la presentación de jovencitas con atuendos especiales muy coloridos y alegres que realizan coreografías a caballo con música de fondo.

Bañuelos sostuvo que se siente decepcionado por el resultado aunque aclaró que respeta la decisión de los comisionados. Consideró que deberían tener legislación unificada en todo el estado y no ordenanzas diferentes como la del condado Clark.

Chris Estrada, de la Organización de Charros y Cowboys en Defensa de los Animales y la Cultura, CUIDA, por sus siglas en inglés, explicó que en otros deportes también hay lesiones de los deportistas y hay accidentes como sucede en el béisbol, baloncesto, fútbol americano, etc.

Alejandro Galindo, presidente de la Federación Mexicana de Charrería en Nevada, dijo que la votación le sorprendió. “No debemos por ello sentirnos menos y vamos a seguir practicando nuestro deporte. Vamos a seguir trabajando para que se cambie la ordenanza porque no estamos haciendo nada mal.”

Consideró que la votación 3 a 3 es un importante avance teniendo en cuenta que la primera votación fue de 6 a 1 en contra. Dijo que el evento de septiembre ya no tiene la posibilidad de salir adelante, “lo intentamos y esta vez no se pudo, vamos a enfocarnos en cambiar la ordenanza.”

Sostuvo que en la reunión tuvieron el respaldo de la comunidad hispana y es importante seguir unidos. “Ahora en las próximas elecciones vamos a ver quienes son los comisionados que nos apoyan y los que no.”