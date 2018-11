El monóxido de carbono sucumbe a 8 en el centro de Las Vegas

Ocho personas fueron envenenadas con monóxido de carbono el viernes por la mañana en el centro de Las Vegas.

El Departamento de Bomberos de Las Vegas tuiteó que una parrilla de carbón se usaba para calentar dentro de un apartamento en North 16th Street y Mesquite Avenue.

Todas las víctimas estaban tiradas en el suelo afuera, cuando las unidades de bomberos y rescate llegaron alrededor de las 3:15 am Los adultos y al menos dos niños fueron llevados al Centro Médico Universitario. Sus condiciones son desconocidas.

El monóxido de carbono puede acumularse cuando las personas usan parrillas de carbón en interiores, una práctica común pero peligrosa que se usa para mantener el calor en las casas, dijo el vocero del Departamento de Bomberos, Tim Szymanski.

“No hay señales ni síntomas de monóxido de carbono”, dijo Szymanski. “Así que si este intoxica a las personas pueden desmayarse sin previo aviso, y eventualmente hace que su respiración se detenga”.

Szymanski dijo que las lecturas de monóxido de carbono estaban en cero cuando el Departamento de Bomberos abandonó el departamento. Una vez que las víctimas son dadas de alta del hospital, pueden regresar a sus hogares.

3:15AM. 8 people overcome by Carbon Monoxide and taken to UMC-Trauma result of Bar-be-cue being used in an apt on N. 16th St for heating. All victims were already outside lying on ground when units arrived. Units have cleared scene. Involved both kids & adults. #PIO1News pic.twitter.com/7wjtHCw67s

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) November 23, 2018