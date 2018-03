Enfrenta Jim Carrey una reacción negativa por el retrato de Sarah Huckabee Sanders

LOS ANGELES – Jim Carrey está siendo criticado en las redes sociales por un retrato que pintó que se cree que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca: Sarah Huckabee Sanders.

El actor y comediante el sábado tuiteó la pintura con la leyenda: “Este es el retrato de una supuesta cristiana cuyo único propósito en la vida es mentirle a los malvados. ¡Monstruoso!”

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb

Algunos usuarios de Twitter acusaron a Carrey de vergüenza debido al retrato poco halagador. Otros criticaron su uso de la palabra “cristiana”.

Una portavoz de Carrey confirma que es su pintura. Pero ella no confirmaría que sea Sanders.

La Casa Blanca no ha devuelto un mensaje en busca de comentarios.

Like us or not, @JimCarrey and I are comics…we're doing our jobs. Fox & and Friends is, allegedly, supposed to be presenting news. Also, you talk about how we're supposed to be pushing for these policy but when we do, people like you tell us to stick to entertaining. https://t.co/RXSz9dL7qe

— Kathy Griffin (@kathygriffin) March 20, 2018