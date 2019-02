Visas disponibles

Estimados Lectores:

Seguimos luchando por la reforma migratoria así que no se desanime ni pierda las esperanzas. Ayúdeme llamando al representante Joe Heck (Distrito 3) y al representante Mark Amodei (Distrito 2) para que ellos trabajen en pro de la reforma migratoria. El proceso político en este país es diferente al de nuestros países y debemos apoyar el tema de la reforma migratoria sin descanso. Mientras esto pasa, hoy hablaremos de diferentes novedades en el plano migratorio que pueden interesarle a usted o a un familiar o a un amigo.

Primero, este mes están disponibles todas las visas para esposos e hijos menores de 21 años de residentes legales. Que quiere decir esto? Que se están dando residencias a los esposos e hijos menores de 21 años solteros de residentes que han sido pedidos. Lamentablemente solo pueden acceder a la residencia, los familiares que se encuentran en su país de origen y no han violado las leyes migratorias y aquellos que se encuentren dentro de los Estados Unidos con documentos o que tengan la 245(i). Por ejemplo, si usted entró a los Estados Unidos indocumentado en 1998 y no ha salido nunca del país y su papá lo pidió en 1999 y su esposo residente la pide ahora, usted podrá pedir la residencia a pesar de estar indocumentada porque tiene la protección de la 245(i) que es una ley que le permitirá pagar $1.000 de multa para poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Ahora, si usted en entró en el 1998, nunca salió del país, su esposo es residente pero no tiene la petición de antes del 30 de Abril del 2001 entonces no califica para pedir la residencia dentro de los Estados Unidos porque no tiene la 245(i). La única opción para esta persona es salir a su país de origen pero al salir obtendrá una penalidad de 10 años por haber vivido indocumentada en los Estados Unidos y las cosas serán más complicadas pues esta persona deberá calificar para un perdón antes de poder volver a entrar y los perdones tienen requisitos especiales y difíciles de alcanzar.

Como ven, el hecho de que las visas estén disponibles no significa que todos podrán pedirlas. Si usted tiene más preguntas acerca de este tema por favor consulte a un abogado de inmigración antes de hacer cualquier cosa. Si usted pide la residencia sin ser elegible para ella corre el riesgo de que al negarle el caso lo pongan en proceso de deportación frente a un juez. Tenga mucho cuidado y consulte a un profesional. Es posible que no use al abogado para llevar el proceso pero por lo menos le dirá si califica o no para este proceso.

Hasta la próxima semana,

Kathia Pereira, Esq. – Immigration Attorney / Pereira Immigration Law Group

kp@pimmigration.com